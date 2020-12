Ono što prvo ugledate na fotografiji otkrit će koji vam je najveći strah - u ljubavi

Složit će se svi da je zaljubljivanje jedna od najljepših stvari, ali isto tako i jedna od strašnijih. Ljudi se susretnu s mnogim strahovima u želji da sve ispadne što bolje i da ostave što bolji dojam, a razlog straha ovisi od osobe do osobe. Ako ste nedavno 'zaplovili' u novi odnos, možda još niste ni svjesni briga koje imate. Otkriti ih možete jednim brzim testom koji donosimo.



Pogledajte ovu sliku, a onda potražite pojam koji ste prvi zapazili.



Lice muškarca

Ako je prvo što ste zamijetili lice muškarca, vaš najveći strah je onaj od nepoznatog. Postoji li išta strašnije nego otvoriti svoju dušu nekome i riskirati da vas iznenada povrijedi i napusti? Za vas nema. Morate pronaći način da se opustite i da se pripremite i na mogućnost da vam bude slomljeno srce jer je u ljubavi sve moguće.



Žena s knjigom

Plašite se da ćete izgubiti sebe u novom odnosu. Zaljubljive ste prirode i koliko god se želite s nekim povezati, bojite se da će osoba previše utjecati na vas. Razlog tome mogu biti neka loša iskustva u prošlosti, ali imajte na umu da je svaki odnos drukčiji i da to što vas je jedna osoba povrijedila ne znači da će i netko drugi to ponoviti.

Foto: Facebook

Muškarac s kapuljačom

Vaš najveći strah je pokazati svoju tamnu stranu. Iako ste veseli, dragi, nasmijani i topli, kao i svi imate neke loše karakteristike i strah vas je to pokazati drugoj strani. Zapamtite, nitko ne može, barem ne dugo, skrivati svoje loše strane, ali ako ste u dobroj vezi s nekim tko vas voli, taj će vas prihvatiti u cijelosti.



Žena u daljini

Plašite se da nećete doživjeti pravu ljubav, i to sve zbog prošlih neuspješnih ljubavnih odnosa. Ipak, ako stvarno želite ljubav, naći ćete ju. Pristup ljubavi je jako važan, umjesto traženja lošeg u ljudima, otvorite im se i pružite im priliku da vas iznenade. Nemojte se povlačiti u sebe.

