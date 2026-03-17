Uklonite masnoću i neugodan miris: Uz ove tri stvari vaša će napa opet zablistati

S vremenom, kuhinjska napa nakuplja masnoću, prašinu i ostatke kuhanja zbog čega se može začepiti i početi širiti neugodne mirise. Iako često prolazi nezapaženo, prljava napa može postati leglo bakterija i klica, a njezino čišćenje ključno je za svježinu i higijenu u kuhinji. Nape se nalaze iznad pećnica i upijaju svu paru iz kuhinje, ali mnogi ljudi ne shvaćaju da ih je potrebno čistiti barem jednom godišnje da bi nastavile funkcionirati.

Kada kuhate s masnoćom i uljem, tada se oni ne zadržavaju samo u tavi, već se miješaju se s parom i pretvaraju u sitne kapljice koje lebde u zraku. Ta masnoća potom se taloži unutar nape, stvarajući gusti sloj koji začepi filter, uzrokuje neugodne mirise u kuhinji i može postati ozbiljna opasnost od požara. Mnogi ljudi ne shvaćaju da se filteri unutar ventilatora mogu ukloniti, a Didi, dizajnerica interijera, podijelila je kako možete brzo očistiti napu koristeći samo nekoliko predmeta u vašoj kuhinji. "Koristeći jednostavne sastojke poput deterdženta za posuđe, sode bikarbone i vruće vode, vaši će filteri izgledati kao novi u tren oka", objasnila je u videu koji je objavila na svom TikTok profilu.

Deterdžent za pranje posuđa dizajniran je da može ukloniti stvrdnutu masnoću s ploča, što znači da je to jedan od najučinkovitijih načina za rješavanje mrlja na napi. Soda bikarbona je također blago alkalni proizvod koji pomaže u razgradnji masnih kiselina, tako da se sve tvrdokorne i ljepljive mrlje na filteru mogu obrisati bez puno napora. Korištenje vruće vode omekšat će masnoću, otopiti je na mnogo manje komade i ukloniti je iz filtera tako da možete očistiti napu za samo nekoliko minuta, piše Daily Express.

Ono što je fantastično kod ove metode čišćenja jest to što ne zahtijeva jaka sredstva za čišćenje i ništa vas ne košta isprobati jer vjerojatno već imate sve proizvode u svojoj kuhinji. Za početak, stavite u sudoper oko 100 grama sode bikarbone i nekoliko kapljica tekućine za pranje posuđa, a zatim sudoper napunite vrućom vodom. Isključite napu i uklonite filter. Ako to nikada niste učinili, na napi bi trebao biti gumb koji će spustiti filter da biste ga izvukli.

Namočite filter u sudoperu najmanje 15 minuta, ali ostavite ga do sat vremena ako izgleda jako masno. U međuvremenu, spužvom i vrućom vodom sa sapunom nježno obrišite vanjski dio nape, a zatim ga osušite čistom krpom. Nakon što vrijeme istekne, mekom četkom nježno očistite filtere da biste uklonili sve preostale ostatke. Nemojte koristiti čeličnu spužvu za čišćenje filtera jer postoji rizik da oštetite aluminij. Zatim ostavite filter da se potpuno osuši na zraku. Prije ponovnog uključivanja provjerite jesu li filter i vanjština nape potpuno suhi.