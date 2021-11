Ono što je mladoženja napravio mladoj izazvalo zgražanje: 'Traži papire za razvod!'

Na mnogim vjenčanjima mlada i mladoženja znaju jedno drugo hraniti tortom, a dok neki to rade na tradicionalan i pristojan način, neki to pretvore u šalu - i pretjeraju.



U videu koji je podijelila mlada na društvenim mrežama može se vidjeti kako ona svom novom suprugu komadić torte razmaže po licu, a nakon nekoliko sekundi isto napravi on - ali na puno ružniji način koji je mnoge zgrozio.

Pogledajte video:

Agresivno je uzeo ogroman komad torte i bacio ga mladoj u lice, prenosi Mirror.



U komentarima je većina ljudi napisala kako je ovo prvi alarm da se u njemu krije agresivna osoba i kako bi trebala tražiti papire za razvod.



Ipak, nakon mnoštvo takvih komentara i upozorenja mlada se javila s objašnjenjem da su to jednostavno 'njih dvoje' i da je to njihova vrsta šale. "Oprostite, ali ovo je drugačija vrsta humora, naša vrsta", poručila je.

