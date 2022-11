OnlyFans model: "Lijeni mi muškarci plaćaju da tražim božićne poklone za njihove supruge!"

Bivša frizerka, mama četvero djece i OnlyFans model Sara Blake-Cheek zarađuje zahvaljujući muškarcima koji joj plaćaju za njene golišave snimke i fotografije, a nedavno je Britanka sebe prozvala i zločestom pomoćnicom Djeda Mraza; jer joj ti isti muškarci, kaže, u ovo doba godine plaćaju i da umjesto njih odabere božićne poklone za njihove supruge...

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina

- Na svom sam Instagramu napisala da žene za Božić ne žele jeftini set losiona za tijelo i da se s takvim poklonom neće osjećati posebno, a ubrzo mi je inbox na OnlyFansu bio prepun poruka muškaraca koji su tražili savjet oko božićnih darova za svoje djevojke i supruge - ispričala je.

I tako je, kaže, počeo njen novi 'posao'; za koji ona u crvenom Djed Mraz odijelcu svoje klijente savjetuje o božićnoj kupovini.

“Uvijek im kažem da trebaju apsolutno razmaziti svoje bolje polovice, ali i da oni trebaju nešto zbog toga dobiti. Pa koja djevojka ne želi dizajnersku torbicu sa seksi donjim rubljem u njoj u kojem će onda oboje uživati?”, pita se bivša frizerka.

Ima čak, priča, i klijente koji ju unajme kao osobnog pomoćnika za kupnju, a prije ju 'naoružaju' podacima o željama i interesima svoje partnerice.

I got my bunny ears 🐰 pic.twitter.com/Da3PZeRYkE — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) October 3, 2022

Blake-Cheek je inače, od kad je 2020. otvorila OnlyFans račun postala milijunašica, a kao obožavateljica NFL-a krasila je i naslovnicu Playboya. Trenutno živi sa suprugom u vili na Floridi, a s njenim su božićnim angažmanom savjetnice za poklone, smatra, svi na dobitku.

Inače, za njene fotke muškarci na OnlyFansu plaćaju oko 10 funti (87 kuna) mjesečno.

“Nije mi šokantno što tipovi varaju i traže snimke drugih žena, no šokira me koliko parova voli zajedno gledati moje snimke i skupa se pretplaćuju na kanal. Često me tako žene pitaju kako da iznenade svog muškarca ili koji bi bio najbolji dar za ispod bora", rekla je.

"Uvijek im kažem da obuku neku udobnu pidžamu s nečim 'nestašnim' ispod i skupa se poigraju nestašnih Djedica..."

Potrošila je 7000 kuna na raspetljavanje kose: 'Mislila sam da ću morati obrijati glavu'