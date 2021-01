ONA: Prvi francuski veganski restoran s Michelinom

Prvi puta od 1900., otkako se dodjeljuju Michelinove zvjezdice najboljim restoranima, prestižno je priznanje u Francuskoj dodijeljeno i jednom veganskom restoranu. Zelenu zvjezdicu dobio je restoran ONA, odnosno Origine Non Animale, u mjestu Arès nedaleko od Bordeauxa.

Restoran radi od 2016.

Restoran drži samouka chefica Claire Vallee koja je, zapravo, nekadašnja arheologinja. Ondje ćete naći jelovnik od sedam nizova po cijeni od 59 eura, što je za Francusku doista jedinstveno s obzirom na to da je uvriježeno misliti kako ćete tamo teško pronaći meni koji je u cijelosti bez mesa, a pogotovo koji je u cijelosti sačinjen samo od namirnica biljnog podrijetla. I zbog toga je vlasnica i chefica ovog restorana ostala zatečenom kada je obaviještena kako njezin restoran ONA sada ima Michelinovu zvjezdicu.

Nema razlike u okusu između običnog i vegetarijanskog burgeru:

– Emocije su me preuzele kada su me nazvali. Kuhati s mojim timom isto je kao i nastupati u kazalištu. Nikada zapravo ne znate kako će publika prihvatiti vaše jelo, i to ne znate do samog kraja objeda – rekla je Vallee za CNN. Restoran je uspjela otvori-

ti 2016. godine nakon crowdfunding kampanje te kreditom koji je uspjela dobiti od etičke banke Nef. Ni to nije bilo dovoljno pa je Claire okupila 80 dobrovoljaca putem društvenih mreža koji su onda za dva mjeseca dovršili restoran. I to je jedan dokaz kako se veganstvo ne živi samo “na tanjuru” već je to doista i način života.

– Ovo je i sjajna stvar za vegansku zajednicu jer je zvjezdica dokaz kako francuska gastronomija sve inkluzivnija. Kako se u nju ubrajaju i jela sačinjena samo od biljaka – rekla je dodavši kako momčad s kojom radi doista ima zbog čega biti ponosna.

– Michelinova zvjezdica i zelena zvjezdica predstavljaju priznanje. Također se to odnosi i na ljude koji rade kao i lokalne proizvođače i uzgajivače povrća s kojima radimo – kaže Claire Vallee. Zelenu je zvjezdicu Guide Michelin ustanovio lani kako bi na pravilan način mogao nagraditi vegetarijanske i veganske restorane. Njome se nagrađuju oni restorani koji vode računa da njihova gastronomija bude održivom, a to su oni koji rade s lokalnim proizvođačima, uzgajaju svoje voće i povrće ili nastoje ograničiti količinu otpada koji izlazi iz njihove kuhinje. Treba ovdje reći da ONA nije prvi veganski restoran koji je dobio zelenu zvjezdicu, takvih restorana već ima u Sjedinjenim Državama, Španjolskoj i Njemačkoj, no ovo je prva zelena zvjezdica za veganski restoran u Francuskoj. A zašto je to važno, već smo spomenuli – veganstvo nije baš u tradiciji najpoznatije svjetske gastronomije.

Zvjezdice za 2020. su nada

Dodijeljene zvjezdice bitne su još i iz jednog razloga – golem broj restorana u svijetu nije radio posljednjih godinu dana, no zvjezdice se ipak dodjeljuju kako bi se na najbolji način održavala gastronomska kultura u svijetu. Ali, time i Guide Michelin održava svoj sjaj, koji je u posljednje vrijeme malo potamnio, pa su neki od najutjecajnijih svjetskih chefova svoje zvjezdice počeli i vraćati. Proširenjem nagrada i na zelene zvjezdice garancija je proširenja utjecaja jer sada će najstariji gastronomski vodič na svijetu isticati ponudu i za drukčije vrste prehrambenih kultura.

I ONA je tijekom lockdowna u pandemijom teško pogođenoj Francuskoj radila samo dostavu. No, ni to nije umanjilo kvalitetu njihova jelovnika i pristupa. Ne treba vjerojatno posebno spominjati kako veganska kultura stalno raste zbog niza razloga pa se već stvaraju restoranski lanci, poput Slutty Vegana u Americi.

