Odvjetnica s 30 godina iskustva otkrila je dvije rečenice koje signaliziraju kraj braka

Ponekad se u braku pojavljuju suptilni znakovi koji mogu ukazivati na to da se odnos približava kraju. Iako nisu uvijek očiti, ovi znakovi mogu odražavati narušenu komunikaciju, emocionalnu udaljenost ili rastuće nezadovoljstvo partnera, upozoravajući da je potrebna pažnja i razmišljanje o budućnosti veze. Iskusna odvjetnica za razvode, Sheela Mackintosh-Stewart, koja također radi kao savjetnica za odnose i razvode, otkrila je da je tijekom svojih trideset godina u struci svjedočila mnogim antagonističnim parovima. Objasnila je da postoji nekoliko ključnih pokazatelja da se brak ne može spasiti, uključujući dvije fraze koje signaliziraju da je kraj blizu.

"Uvijek mogu uočiti, u roku od nekoliko minuta, koji se brak može spasiti, a koji ide prema razvodu", rekla je Mackintosh-Stewart. Istaknula je da često započinje konzultacije pitanjem što parovi žele postići sesijom, a njihovi odgovori mogu biti izuzetno otkrivajući, prenosi Mirror. "Ako je odgovor jednog partnera: 'Ne vidim budućnost' ili 'Želim otići s vremenskim okvirom za iseljenje', onda je, bez obzira koliko druga osoba želi spasiti odnos, brak gotov", objasnila je stručnjakinja. Još jedan ključni pokazatelj da je veza osuđena na propast jest kada par teško pronalazi komplimente jedno za drugo.

Istaknula je da je jedan od ključnih znakova da veza propada taj kada pojedinci, na njezine zahtjeve da pohvale jedno drugo, spomenu nešto što su nekada cijenili, umjesto onoga što trenutačno cijene jedan kod drugog. Odvjetnica je objasnila da može odmah utvrditi osjeća li se par zadovoljno ili radosno u međusobnoj prisutnosti: "To se vidi u tonu, kontaktu očima i govoru tijela", rekla je.

Neki od pokazatelja su sarkazam, prevrtanje očima, vrijeđanje ili pretjerana kritika, čak i ako je predstavljena kao šala. "U umu partnera koji je okrutan, to znači da se okvir promijenio od 'imamo problem' do 'ti si problem'. Tako se počinje nakupljati toksična ogorčenost", upozorila je.

Sitno bodovanje također je crvena zastavica. Ako netko, primjerice, vodi evidenciju koliko je puta partner iznio smeće, to je znak da je veza postala ozbiljno toksična. Čak i bez riječi, parovi nesvjesno mogu otkriti stanje svoje veze. Odvjetnica je objasnila da prije svojih savjetodavnih susreta postavlja dva stolca vrlo blizu jedan drugome i poziva par, koji je posvađan, da sjedne.

Njihov govor tijela, kako je rekla, mnogo otkriva: "Ako jedan ili oba partnera izgledaju neugodno ili nesvjesno pokušavaju pomaknuti stolce jedan od drugoga, čak samo nekoliko centimetara, ja odmah znam kakav je njihov odnos", zaključila je.