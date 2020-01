Odrasli su, a još uvijek spavaju sa plišanim medvjedićima: "Uvijek sam mu pričao kako se osjećam"

Ako ste odrasla osoba i još uvijek spavate s plišanim medvjedićima, nemojte se sramiti jer stručnjaci tvrde da je to sasvim normalno. Prema istraživanju koje je provedeno na Sveučilištu u Amsterdamu, sam dodir plišane igračke ima pozitivnih utjecaja na zdravlje, pisao je ranije Večernji list.

Dokazano je i da plišanci umanjuju osjećaj tjeskobe, ali da postoji i mnogo razloga zašto je dobro da odrasli spavaju s plišanim medvjedićima. Primjerice, ako vam nedostaje pažnje, plišanci pružaju osjećaj da spavate s nekim u krevetu.

Ove osobe odlučile su se pridržati ovoga i u odrasloj dobi imaju svoje plišane medvjediće o kojima brinu i s kojima pričaju, piše The Guardian.

Jeff Annells, 68

"Sve je počelo kada mi je ujak darovao medvjedića Brumasa kada sam imao pet godina. Nosio bih ga svuda sa sobom, sve dok mu nije glava otpala."

"Kada sam odrastao, počeo sam skupljati medvjediće. Imam oko 60 Steiff i Charlie medvjeda, a potrošio sam oko 20 000 funti (174 000 kuna)."

"Najdraži medvjedić mi je Big Fella, nazvan tako jer je visok 180cm. Kada mi je dijagnosticiran rak prostate, on je postao moj najbolji prijatelj. Njemu sam uvijek pričao kako se osjećam i što me muči."

"Njime i prijetim ljudima, samo kažem da ću im ga ostaviti u oporuci i svi odmah problijede. Ali mislim da ću ga donirati dječjoj bolnici jer mi se sviđa ideja da će djeca moći pričati s njim, kao i ja."

Emily Dove, 26

"Za svoj osamnaesti rođendan dobila sam medvjedića Teda od svoje ujne. On je smeđi medvjedić, a visok je oko 30cm. Ted svugdje ide sa mnom, već smo šest puta putovali u Glastonbury.

"Sviđa mi se što imam nekoga za zagrliti u šatoru, pogotovo kada su noći hladne. On me uvijek lijepo ugrije, a i nikada nisam sama, on je uvijek uz mene."

"On je dio svake moje noćne rutine, bez njega ne mogu zaspati. Ted mi je odličan jer ga mogu grliti i maziti, a bez njega bih bila sama."

Chris Kirton, 33

"Svoju ljubav prema plišancima "pokupio" sam od svoje cure Becky. Ona je velika ljubiteljica plišanih medvjedića i skroz me uvukla u to. Sada u dućanima s igračkama potrošim pravo bogatstvo. Imam toliko medvjedića da kada se moja djevojka useli iduće godine, imat ćemo pravo malo svetište posvećeno njima u jednoj sobi."

"Najdraži mi je Squishy. S njim stalno razgovaram i stalo ga grlim. Kada sam na mobitelu ili gledam televiziju, on je uvijek sa mnom, u mom zagrljaju."