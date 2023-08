Iako je jako bogat izbacio je svog posinka iz oporuke: 'Moja biološka djeca će sve dobiti'

Muškarac se našao na meti internetskih kritika jer je odbio uključiti svog posinka kao korisnika u svoju oporuku. Međutim, čovjek je na forumu AITA objasnio da se počeo pitati je li napravio pravu odluku isključivši dijete, jer njegova obitelj nije bila sretna, prenosi New York Post. 'Nedavno sam ažurirao svoju oporuku i odlučio ne uključiti svog posinka kao korisnika', započeo je svoju objavu, 'Sada se pitam jesam li pogriješio'.

Muškarac je prije nekoliko godina oženio svoju sadašnju suprugu, koja ima dijete iz prethodne veze. On ima i svoju biološku djecu iz prvog braka. Kaže da je svog posinka tretirao 'kao svoje' i financijski ga je podržavao. Čini se, međutim, da on neće biti uzdržavan u istoj mjeri kao njegova biološka djeca.

VEZANI ČLANCI:

'Uvijek sam jasno davao do znanja da će moja biološka djeca biti primarni korisnici moje imovine', rekao je, 'Sada, razlog moje odluke je to što želim osigurati da moja biološka djeca budu zbrinuta i da dobiju pravičan dio. Zahvaljujući njima izgradio sam svoje bogatstvo jer su moja biološka djeca dulje dio mog života i imaju bližu vezu sa mnom. Osjećam da je pošteno dati im prioritet u svojoj oporuci'.

Međutim, kaže da njegova supruga i neki članovi obitelji dovode u pitanje njegovu odluku da izostavi svog posinka iz oporuke. 'Tvrde da bi isključivanje mog posinka moglo stvoriti podjele unutar obitelji i učiniti da se on osjeća isključeno i povrijeđeno', rekao je, 'Tvrde da ja, kao njegov poočim, imam odgovornost jednako ga tretirati i brinuti za njega kao što bih za svoju biološku djecu'.

VEZANI ČLANCI:

Korisnici Reddita koji su komentirali uglavnom su tvrdili da je ispravno da posinak bude uključen u oporuku. 'Nemojte oženiti nekoga s djetetom ako to dijete ne možete u potpunosti prihvatiti u svoju obitelj', napisala je jedna osoba. 'Posinak ne znači drugorazredni dječji prijatelj. Naravno, možete odabrati svoje favorite, ali ako ste mu očuh, trebali biste paziti i na njega' komentirao je drugi, 'Odgajao si to dijete od njegove 10. godine, ali želiš biti siguran da kad umreš zna da nije bio 'stvarno' tvoji i da si i ti to znao i razmišljao o tome cijeli život... To je prljavi potez'. Međutim, drugi su razumjeli čovjekovo obrazloženje za isključivanje svog posinka. 'Nije tvoj plod, nije tvoj problem! On već ima oca'.

Izgubila je pamćenje nakon ozljede mozga: 'Zaboravila sam čak i kćer i dečka!'