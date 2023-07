Od njih baš i nećete dobiti ljubaznost: Ovo su najzlobniji horoskopski znakovi!

Neki ljudi govore i čine teške stvari impulzivno i nije ih briga koga povrjeđuju. Zlonamjerno djelovanje možda nije njihova namjera, ali često se tako čini. Bilo da vas ismijavaju ili vas izravno isključuju, te stvari bole. Nastavite čitati kako biste saznali koji su najzločestiji horoskopski znakovi, od pomalo osornih do potpuno okrutnih, piše Best Life.

Vodenjak: Vodenjaci bi mogli ispasti zločesti jer donose odluke na temelju logike, a ne emocija. Ne suosjećaju na isti način na koji bi drugi mogli, zbog čega djeluju hladno. Istina je da dobro razumiju što ljudima treba, ali ne znaju uvijek kako to isporučiti na najljepši način. Ryan Marquardt, astrolog i utemeljitelj Ryan's Astrology spominje da su ovi ljudi stvarno pošteni. Nikada ne skrivaju svoje prave misli i osjećaje. “Vodenjaci moraju naučiti da nije sve što misle potrebno reći, pogotovo ako imaju posla s nekim tko je malo osjetljiviji", kaže on.

Lav: Unatoč tome što su poznati po svojoj dobroj i brižnoj prirodi, Lavova zlobna crta može izaći na vidjelo ako niste pažljivi. "Oštetite Lavov ego, povrijedite njega ili njegove voljene i osjetit ćete njihov bijes", kaže Tara Bennet, astrologinja i duhovna trenerica u Mediumchatu. Žestoko su zaštitnički nastrojeni, ponekad greškom, prema sebi i onima do kojih im je stalo. Također ne podnose dobro kritiku, pa ako osjete da su ugroženi, instinktivno će se obrušiti.

Djevica: "Djevice nikad ne govore što ih muči, ostajući vjerne svojoj pasivno agresivnoj prirodi, stvorit će atmosferu negativnosti", kaže Bennet. Također ne mogu ne primijetiti nedostatke u svemu jer su uvijek na nerealnom planu putovanja do savršenstva. Misle izbirljivo, osuđujuće i nepotrebno kritično. Njihova zlobna strana stvarno će izaći na vidjelo ako osjećaju da gube kontrolu nad nečim. Biti glavni je imperativ, a spirala počinje kada stvari ne idu po planu. Na kraju bi mogli biti zli prema drugim ljudima jednostavno zato što žele da se netko drugi osjeća jednako loše kao i oni.

Jarac: Jarčevi žude za uspjehom u svemu što rade. Na njih se odmah gleda kao na opake jer im ne smeta gurati druge u stranu ako im to pomaže da napreduju. "Oni su vješti u inspiriranju drugih, ali mogu biti malo previše napadni", kaže Bennet. "Ako postanu frustrirani tuđim samozadovoljstvom, mogu postati zli." Njihov vladajući planet, Saturn, poznat je kao pesimističan planet, pa je njihov pogled na život stroži i s manje razumijevanja od drugih, kaže Marquardt. Samostalno djelovanje je najbolje za ove pčele radilice, pa im se pokušajte kloniti s puta. Čak i najljubazniji Jarci mogu iznijeti svoju podlost ako smatraju da je to potrebno.

Ovan: Ovan je pomalo grub i neće se suzdržati da poštedi vaše osjećaje. Ne znaju kako ne imati kontrolu i silovito će zavladati situacijom. Ne samo da su ovi vatreni znakovi agresivni, već su i natjecateljski raspoloženi na sasvim razinama. Njima vlada Mars, planet sukoba, pa nikad ne kažu ne izazovu. "Ovnovi mrze gubiti i brzo se mogu pretvoriti u nasilnike ako osjete da član tima stoji na putu do pobjede", kaže Bennet. Kao prvi znak zodijaka, ne prihvaćaju dobro to što su drugi najbolji u bilo čemu i ne boje se biti zli ako ih to odvede do krajnjeg cilja.

Škorpion: Škorpioni su vrlo proračunati. Oni uvijek rade stvari namjerno, a to može uključivati ​​i povrjeđivanje nekog drugog. Oni su najopakiji horoskopski znak iz raznih razloga. Poput Ovna, mogu postati agresivni, no Škorpioni će sjediti sa svojim bijesom i razmišljati o načinima na koje ga mogu iskoristiti protiv vas. "Lako zamjeraju i maštaju o svojoj osveti", kaže Marquardt. Škorpioni ne prihvaćaju ljude lako i ako slomite njihovo povjerenje, mogli bi postati grubi prema vama. Ovi vodeni znakovi također brzo postanu ljubomorni i neće imati problema s ispadom ako imate nešto što oni žele. Vrlo su perceptivni, pa znaju otkriti što vas pokreće. Oni će pritisnuti vaše gumbe i prijeći vaše granice bez dugog razmišljanja. "U najmanju ruku, koriste pristup 'oko za oko' u nastojanju da se osjećate jednako loše kao i oni, ali također mogu ići puno dalje od te točke", kaže Marquardt.

