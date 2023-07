Podijatar otkrio kakve cipele je bolje izbjegavati: 'Na prvom su mjestu - ravne japanke'

Britanski podijatar sa Singapurskom adresom Paul Macaulay, na TikToku poznat i kao @paulthepodiatrist, snimio je video s nekoliko, kako kaže, ključnih savjeta o prikladnoj ženskoj ljetnoj obući, a nekoliko vrsta cipela nikako, napominje, ne preporučuje jer mogu uzrokovati razne ozljede stopala. Na prvom mjestu njegove crne liste su, ističe Macaulay, ravne japanke. "Ovdje u Aziji je velik problem što svi stalno nose japanke zbog kojih često dolazi do ozljeda", rekao je za The Post."Biomehanička neravnoteža osobe u japankama dovodi do ozljeda preopterećenja stopala kao što su plantarni fasciitis i posteriorni tibijalni tendonitis", kaže liječnik.

Problem kod ravnih japanki, ističe, nije samo u tome što ne pružaju odgovarajuću potporu luku, već i to što su nesigurne i nestabilne. "Stopalo se želi za njih 'uhvatiti', pa kod nekih ljudi koji ih nose godinama vidim ukočenje nožnih prstiju koji se počinju dizati skoro kao pandže, što je kasnije teško ispraviti", objasnio je, a jedan od načina da se spriječe takvi poremećaji, kaže Macaulay, je nošenje cipela sa dodatnim remenom oko pete.

#fashion #shoes #tips #footpain #plantarfasciitis #podiatrist ♬ Summer Instrumental @paulthepodiatrist If you are struggling with plantar fasciitis and you are using any of these shoes then stop! Its only doing more damage and its not going to help you get better any time soon! Follow me to find out how to get rid of your plantar fasciitis for ever #fypsg

"Remen će gležnju dati stabilnost i tako držati stopalo na mjestu", objasnio je. "Ili možete odabrati i model sa remenom preko prednje strane, koji drži stopalo prema dolje". Veliki problem kod cipela poput japanki je, ističe, sigurnost, i mnogi se ljudi hodajući u njima lako spotiču i padaju. "Isto tako, onima koji pak pate od dijabetesa stopala u japankama postaju previše suha, što u nekim slučajevima vodi do ispucalih peta, a dijabetičari, posebno oboljeli od tipa 2, često pate i od stanja poput neuropatije gdje ne osjećaju stopala i u japankama se lako mogu posjeći da toga nisu ni svjesni".

“Japanke su u redu samo ako se nose od auta do plaže ili za šetnju plažom, no nisu dobre za dulje šetnje i hodanje od 5-10 tisuća koraka jer nemaju nikakvu potporu,” kaže Macaulay, a među ljetne cipele koje nikako ne preporučuje - i koje, da je žena, ni sam nikada ne bi nosio - uvrstio je još i natikače, visoke štikle i balerinke.

