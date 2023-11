'Od kad imam novog dečka mama mi više ne želi čuvati djecu; uvijek kaže da je zauzeta'

Razvela sam se od muža prije nekoliko godina i odgajam svoje dvoje djece praktički sama, jer ih on dobije samo poneki vikend i manji dio školskih praznika. Budući da i radim, moram se puno oslanjati na prijatelje i obitelj, pa je to stalno žongliranje između kuće i posla. Moja je mama u svojim 60-ima, vrlo je zaposlena, aktivna i zdrava, a povremeno bih je zamolila da mi pričuva djecu preko noći ,kako bih ja mogla imati slobodnu večer sa svojim novim partnerom, napisala je žena anonimno u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Coleen. "Hodamo nekoliko mjeseci i dobro nam ide. On je također razveden i ima sina, tako da smo na istoj valnoj duljini, no problem je u tome što moja mama od nedavno više nije dostupna da čuva djecu, točnije tako kaže kada ju pitam. Uvijek sam pazila da ne tražim previše od nje pa ne znam zašto odjednom više nije slobodna', rekla je.

"Mislim da ne može biti slučajnost što je to počelo kad sam ja počela izlaziti s mojim dečkom, inače prvim nakon njihovog oca. Lagano se počinjem živcirati i paničariti. Inače, upoznala je mog novog partnera, a reakcija joj je bila 'mlaka' u najmanju ruku. Jedina stvar koju je ikada rekla o našoj vezi bila je: 'Jesi li sigurna da znaš što radiš?'", kaže i dodaje kako ne shvaća zašto je to tako jer bi ona prva trebala shvatiti koliko je teško biti samohrani roditelj; budući da je i njen tata njih napustio kad joj je bilo 12 godina.

"Pa da, ona dobro zna kako je to, pa možda namjerno pazi da ne bude previše dostupna jer misli da sada imate podršku svog partnera. Također, možda je nesvjesno malo ogorčena što je još uvijek tražite da čuva dijete, a sada vas je dvoje. Što se tiče njezinog mlakog stava prema vašem novom muškarcu, moguće je da brine što ako ga djeca upoznaju, a vaša veza ne uspije.

U svakom slučaju, kaže Colleen, pitajte je u čemu je problem, ni budite spremni da vam se možda odgovor neće svidjeti; i da biste se mogli još više iznervirati, no pokušajte shvatiti njezino gledište." A možda je samo zauzeta i ne želi odustati od svojih hobija ili noćnih izlazaka kako bi vam čuvala djecu, a ne zna kako vam to reći".

"Što god učinili, nemojte joj prijetiti da neće viđati djecu. Vaša mama ima pravo na vlastiti život i ima pravo reći 'ne' čuvanju djece kada joj to ne odgovara. Možda bi upalio dogovor koji njoj odgovara; na primjer jednom u dva tjedna ili jednom mjesečno, na isti dan; jer tada svi znaju na čemu su", savjetovala je.

