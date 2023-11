Nije se seksala do braka: 'Evo što savjetujem drugim djevicama za prvu bračnu noć...'

Kanađanka Alicia Tucker odlučila je sa seksom pričekati do svoje prve bračne noći; a sada svoja saznanja dijeli sa drugim djevojkama koje sa svojim partnerima planiraju spavati tek nakon što postanu udate žene. Prvo što im savjetuje je, kaže mlada kršćanka, da sa svojim partnerima što više razgovaraju o seksu i svim problemima koji uz njega dolaze. “Tako se nećete osjećati kao da same nosite sve brige, a to je i bitan dio cijelog procesa intimnosti s partnerom”, rekla je. Osim toga, kako bi si smirile živce uoči velike noći, Tucker preporučuje dugačku kupku ili tuširanje, a djevojke upozorava i na krv koja 'može ostati na plahtama', zbog čega predlaže da na krevet stave - ručnik. “Ako stvari budu neugodne, ako ne ide sve super glatko kako ste zamislile i bude malo neuredno, samo se nasmijte...”, nastavila je. "Tako to bude, sve je to dio iskustva intimnosti!"

Ono s čim se ona sama, kaže, mučila uoči svoje prve bračne noći, bilo je da sve doživi i zapamti i da bude 'prisutna u svakom trenutku'. “Teško je ostati potpuno prisutan kad vam adrenalin divlja i događa se iskustvo koje ste čekali cijeli život, a uz to ste se tek i vjenčali”, objasnila je. "Puno je toga, a budući da je toliko emocija, treba nastojati ostati u tom trenutku", rekla je. Jer, ako niste prisutni, upozorava, zaboravit ćete detalje kojih biste se sigurno željeli sjećati do kraja života.

"Zato se samo pokušajte opustiti i iskoristiti svaki trenutak, umjesto da vas misli u tim trenucima odvedu negdje drugdje...", poručila je budućim mladenkama djevicama, dodavši i kako im savjetuje da prije i za vrijeme seksa cijelo vrijeme komuniciraju s mužem i skupa s njim se nasmiju ako nešto 'ode po krivu'.

“I za kraj, nešto vrlo praktično što na nažalost, ne zna mnogo pobožnih djevojaka koje odluče čekati sa seksom", dodala je Tucker. “Važno je odmah nakon seksa piškiti; i ja sam to saznala tek par tjedana prije svadbe!", rekla je. Prema Klinici Cleveland, mokraća je prirodno sredstvo za ispiranje mokraćne cijevi, što znači da će mokrenje odmah nakon seksa isprati iz uretre eventualne bakterije, zbog čega su i spolne bolesti manje izgledne.

U komentarima na video druge su kršćanke Tucker zahvalile na iskrenost i transparentnosti, a neke su ponudile i vlastite savjete: poput onog da se s partnerom raspravi o kontracepciji prije tog prvog puta, kao i da se ne pokušava taj prvi put ostati u drugom stanju. "Tako ćete vjerojatno na kraju biti razočarane; samo polako, sve ćete stići, ne brinite!", poručila je jedna djevojka, a prenosi NY Times.