Od Italije do Norveške: Ova europska mjesta oduzet će dah svim ljubiteljima prirode

Iako su mnogi europski gradovi savršeni za izbor, ponekad jednostavno morate pobjeći od gužve. Srećom, planine, fjordovi i šume često su bliže nego što mislite. Ako želite spojiti kulturu i prirodu, ove dnevne šetnje iz velikih europskih gradova nude najbolje od oba, piše Euronews.

Planinarenje u blizini Innsbrucka u Austriji: Alpski Innsbruck je cijenjen zbog svoje mješavine planinskog i gradskog života, što ga čini savršenim ulazom u zadivljujuću prirodu Austrije. St. Anton am Arlberg nalazi se u tirolskim Alpama, a od Innsbrucka je udaljen nešto više od sat vremena vožnje vlakom.

Foto: Shutterstock

Ovo mjesto je prepoznato od strane UN-a za turizam kao jedno od najboljih sela koje turisti mogu otkriti u 2024. godini. Zimi poznato po skijanju, selo je također dom WunderWanderWeg, prekrasne pješačke staze, koja obećava da će probuditi sva vaša osjetila.

S 300 kilometara označenih staza, u St Antonu am Arlbergu ne manjka avantura za početnike i iskusne planinare. Na stazi 'Alpenblumen i Kräuter' prošećite među alpskim cvijećem i mirisnim biljem rasprostranjenim u 14 vrtova. Vodena staza koja vijuga uz bistre planinske potoke dodatno će vas opustiti, dok za djecu postoji prirodno igralište s kućicom na drvetu.

Ledenjačka jezera u blizini Bergena u Norveškoj: Penjanje na visoku, ravnu visoravan Preikestolen jedno je od najpopularnijih i najpoznatijih norveških planinarenja, no zemlji ne nedostaje drugih prirodnih čuda za istraživanje.

Manje od tri sata vožnje autobusom i brodom, izvan Bergena nalazi se stakleno jezero Bondhusvatnet. Jezero je dio nacionalnog parka Folgefonna, a do njega se može doći laganim dvosatnim kružnim pješačenjem. U pozadini je ledenjak Bondhusbreen do kojeg možete stići za dodatnih 30 minuta hoda.

Foto: Shutterstock

Ako vam treba nešto za podići adrenalin, isprobajte dramatično planinarenje Trolltunga koje se nalazi tri sata od Bergena. Lebdeći 700 metara iznad jezera Ringedalsvatnet, stršeća stijena udaljena je sedam do dvanaest sati kružnog hoda od parkirališta.

Vapnenačke formacije u blizini Krakova u Poljskoj: Drugi grad po veličini u Poljskoj poznat je po jeftinoj hrani i divljim noćnim izlascima. Ali samo kratko izvan povijesnog Starog grada u Krakovu nalaze se valovite zelene šume nad kojima se uzdiže jurski vapnenački krš.

Dostupan autobusom ili taksijem za oko 45 minuta, Nacionalni park Ojcowski nudi miran bijeg s kilometrima pješačkih i biciklističkih staza. Otkrijte ruševine dvorca i neolitske špilje duž dobro označene turističke rute prije nego što se zaustavite u jednom od nekolicine kafića. Posjetite ga u jesen zbog spektakularne izložbe zlata i grimiznog lišća.

Foto: Shutterstock

Krakov je također udaljen samo dva sata od Zakopana, turističkog grada koji služi kao ulaz u njihove slikovite staze, borove šume i jezera.

Mistični pješčani mostovi u blizini Dresdena i Praga: Prostirući se na granici između Njemačke i Češke, nacionalni parkovi Saksonska Švicarska i Boemska Švicarska prostiru se na 700 četvornih kilometara surove divljine u gorju pješčenjaka Elbe.

Foto: Shutterstock

Pješačite među veličanstvenim kamenim formacijama na mostu Bastei. Na češkoj strani granice, dojmljivi kameni luk Pravcicka ima mističnu privlačnost zbog koje se pojavio u filmu "Kronike iz Narnije".

Najstrmija zupčana željeznica u švicarskim Alpama u blizini Züricha: Uz međunarodne željezničke veze s Parizom, Münchenom, Budimpeštom i ostalim europskim gradovima, Zürich su vaša vrata prema švicarskim Alpama.

Da biste se popeli najstrmijom zupčanom željeznicom na svijetu na planinu Pilatus, uhvatite 40-minutni vlak od Züricha do Luzerna i dalje do Alpnachstada. Kad se nađete na vrhu, upijajte poglede preko švicarskih Alpa sve do Francuske i Schwarzwalda u Njemačkoj.

Foto: Shutterstock

Pobjegnite od gužve na jednoj od brojnih pješačkih staza, od lakih do alpskih. 40-minutna Drachenweg (Zmajeva staza) prati kružnu rutu koja je, kaže legenda, nekoć bila dom mitskih bića. Začinite svoje iskustvo spuštanjem žičarom do Kriensa nakon što završite s pješačenjem.

Dolomiti iz Bolzana u Italiji: Sjeverni talijanski grad Bolzano poznat je kao ulaz u prekrasne Dolomite, no možete im se diviti i izdaleka. Uskočite na žičaru Renon u blizini glavnog željezničkog kolodvora da biste se za nekoliko minuta odvezli do planinskog sela.

Okružen s 300 kilometara pješačkih staza i pogledom na ovaj dio talijanskih Alpa, Renon ili Ritten ima rute za svaku vrstu šetača. Krenite stazom srednje težine do Soprabolzana da biste vidjeli zemljane piramide, prirodne tornjeve od erodiranih stijena koji strše iz šumovitog krajolika.

Foto: Shutterstock

Alternativno, možete prošetati i dobro označenim šetalištem St Oswald koje će vas odvesti do Castel Roncola, poznatog po svojim srednjovjekovnim freskama i vinogradima Santa Maddalene.