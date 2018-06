Od danas nova bezbolna pomagala za dijabetes

Nova bezbolna pomagala za regulaciju šećerne bolesti od danas su dostupna preko HZZO-a. Pravo na njih imaju djeca, trudnice, slijepe osobe i oboljeli na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza ili inzulinska pumpa), s dokazanom hipoglikemijom u hospitalnim uvjetima.

– Osiguranicima na višestrukim injekcijama inzulina na trošak HZZO-a bit će dostupna revolucionarna tehnologija za svakodnevno bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze – poručuje dr. Manja Prašek, predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva. Na listi pomagala je uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini s odgovarajućim senzorom i odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze kod osoba koje koriste inzulinsku pumpu.

Djeca do 8 godina će moći ostvariti pravo na senzore Medtronic Minimed. Pravo na senzore Abbott Libre mogu ostvariti također djeca od 4 do 18 godina, slijepe osobe i trudnice te odrasli s dijabetesom tipa 1 na intenziviranoj terapiji inzulinom i s dokazanom hipoglikemijom u hospitalnim uvjetima. To ne znači da netko treba ležati u bolnici da bi mu se dokazala hipoglikemija, objasnila je prof. Lea Smirčić Duvnjak, ravnateljica Referentnog centra za dijabetes Vuk Vrhovac.