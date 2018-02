Četiri vrste hrane koju rijetko povezujemo s dijabetesom, a trebali bi

Foto: Thinkstock U Hrvatskoj je više od 280.000 oboljelih od dijabetesa, no još 40 posto osoba niti ne zna da ima dijabetes. Poznato je kako pretilost, pušenje, alkohol i neaktivnost podižu razinu šećera u krvi, no postoje i zdrave namirnice koje to također čine, no toga nismo svjesni.