Objavljena lista najljepših otoka na svijetu, je li među njima i neki hrvatski?

Pješčana plaža, kokosove palme, kokteli... Zvuči li i vama ovako savršeni ljetni odmor?

Mnogima je ideja odmora za "punjenje baterija" upravo odlazak na neki od otoka diljem svijeta, ali ako imate problem oko izbora kamo otići, ovo bi vam moglo pomoći.

Čitatelji časopisa Conde Nast Traveler izabrali su najljepši otok na svijetu, a ove godine to je filipinski Siargao. Ne čudi taj izbor jer riječ je o otoku na kojem živi 200 tisuća ljudi i niej napučen turistima, a odlikuje se prekrasnim pješčanim plažama i kristalno čistim morem koje okružuje netaknutu prirodu.

Ovaj raj na zemlji s razlogom je tako nazivan jer do ovog otoka nije lako doći. Naime, od glavnog grada Manille, trebat će vam dva sata zrakoplovom, no na otoku nema međunarodne zračne luke već do njega lete manji zrakoplovi, "propelerci".

Bilo kako bilo, svi oni koji su se zamislili na ovom otoku iz snova, pronašli su put kako tu i stići, a ako vam se ipak neki dostupniji otok čini kao privlačnija ideja, onda možete izabrati i neki od ostalih koji su se našli na top listama 5 najboljih.

Top 5 u Aziji

Siargao

Boracay

Palawan

Langkawi,

Bali

Top 5 u Australiji i Pacifiku

Otočje Whitsunday

Bora Bora

Moorea ( Francuska polinezija)

Tahiti

Fiji

Top 5 Karibi i Atlantik

Bermuda

St Vincent

Grenadines Aruba

Kajmanski otoci

Otočje Turks i Caicos

Top pet u Europi

Mykonos (Grčka)

Kreta (Grčka)

Paros (Grčka)

Ischia (Italija)

Ibiza (Španjolska)

