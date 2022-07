S novim limitiranim izdanjem Nutella ponovno slavi ljepote Hrvatske!

Već svima poznate staklenke Nutella ponovno su u čast ljepota Hrvatske poprimile posebno ruho, ovaj put za izdanje 'Nutella® nagrađivanog hrvatskog fotografa Ive Pervana, a prikazuju poznate ljepote i motive iz raznih dijelova Lijepe naše.

Limitirana kolekcija pokazuje motive koje je svojom kamerom zabilježio dobitnik nekih od najvećih svjetskih nagrada za turističku fotografiju i autor brojnih fotomonografija Ivo Pervan, a možete je pronaći u svim bolje opremljenim trgovačkim lancima i prehrambenih trgovinama diljem Hrvatske.

Za novo je ruho Nutelle® zaslužan i tim kreativne agencije Omega komunikacije iz čije je dizajnerske radionice izašla i prošlogodišnja kolekcija staklenki, a više o jedinstvenoj, limitiranoj kolekciji Nutella® službenim stranicama koje nude i zanimljivosti o kolekciji i motivima s novog Nutella pakiranja; a ne propustite ugrabiti i vlastitu limitiranu staklenku i uživati u ljepotama Hrvatske; i neodoljivom Nutella okusu!

Tradicionalna igračka, Zagorje

Šarmantne i živopisne tradicijske drvene igračke Hrvatskog zagorja i danas bude maštu djece te podsjećaju na vrijeme kada su roditelji vlastitim rukama izrađivali igračke za svoje mališane. Ova se drevna vještina i tradicija zadržala do danas, a posebno je zanimljivo da igračke ručno izrađuju muškarci dok tradicionalne delikatne dezene oslikavaju žene. Ovo posebno umijeće uvršteno je i na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva, a impresivnu i neprocjenjivo vrijednu zbirku čuva i Etnografski muzej u Zagrebu. Igračke se i danas prodaju na crkvenim svečanostima, sajmovima i tržnicama, a posebno u svetištu Marija Bistrica.

Gajeta falkuša, Palagruža

Falkuša je simbol hrvatske maritimne baštine. Ovaj poseban tip gajete komiški su ribari razvili kako bi se prilagodili uvjetima ribolova i navigacije na najudaljenijim rutama te su sve do 19. stoljeća bili jedini pučinski ribari sposobni ploviti do Palagruže u lov na srdele. Falkuša je brod čudesnih maritimnih sposobnosti te je jedina među hrvatskim ribarskim barkama koja se iz Jadrana otisnula u daleka prostranstva Mediterana. Gajeta falkuša duga je 9 i široka 2.55 metara, a krasi ju impresivno trokutno latinsko jedro. Jedine falkuše u svijetu te nekolicina ljudi koji njima znaju upravljati nalaze se u Komiži na otoku Visu.

Maslenički most

Maslenički most armiranobetonski je lučni most iznad Novskog ždrila gdje ponosno spaja Dalmaciju sa sjevernim priobaljem i kontinentalnom Hrvatskom. Jedan je od većih mostova svoje vrste u svijetu, a njegova izgradnja vezana je uz posebno slavno razdoblje hrvatske povijesti. Radovi na mostu otpočeli su naime nepuna dva mjeseca nakon Operacije Maslenica, u siječnju 1993., dok je gradilište još bilo u dometu neprijateljskog topništva. Most je svečano pustio u promet predsjednik Franjo Tuđman 8. travnja 1997. godine.

Otok Pag

Otok Pag je površinom peti najveći otok na Jadranu, ali je duljinom obale od 269,2 km najrazvedeniji. Prepun zaljeva, uvala, rtova i plaža, ali i kamenih krajolika, između više od tisuću jadranskih otoka Pag je možda i najneobičniji. Zbog položaja otoka pod Velebitom s kojeg cijele godine pušu jake bure, otok Pag je siromašan raslinjem, gotovo čitav prekriven posolicom i ispresijecan dugim suhozidima. Ovaj kamenit pejzaž s tek pokojom vlati aromatičnog bilja stvara jedinstven dojam, a upravo je to aromatično bilje osnova u prehrani paških ovaca i zaslužno je za poseban okus poznatog paškog sira.

Rijeka Gacka

Rijeka Gacka naša je najpoznatija ponornica. Poznata su njena vrela, krško polje i ponori. Gacka lijeno vijuga velikim krškim poljem u zaleđu Velebita i Senjskog bila, a sa sjeveroistoka omeđenog Malom Kapelom. Voda Gacke izuzetno je čista i bogata kisikom. Beskrajno slikovito izvorišno područje rijeke sastoji se od mnogo manjih izvora nalik na jezerca. Tu se nalaze i brojne stare mlinice koje podsjećaju na neka davna vremena. Gacka je izvrsna destinacija za ribolov na pastrve poznata među ribičima diljem svijeta.

Kornati

U središnjem dijelu hrvatskog Jadrana, na mjestu gdje se susreću šibenski i zadarski otoci, smjestio se najveći i najrazvedeniji morski park na Mediteranu, labirint od 89 otoka, otočića i hridi – čudesni Kornati. Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, 1980. godine veći je dio kornatskog arhipelaga proglašen nacionalnim parkom. Od ukupne površine parka, samo oko jednu četvrtinu čini kopno, dok je preostali dio morski ekosustav. Okomite litice “krune” kornatskih otoka okrenute prema otvorenom moru najatraktivniji su fenomen ovoga parka i raj za nautičare.

Brijuni

Brijuni su istarsko otočje i nacionalni park u hrvatskom dijelu sjevernog Jadranskog mora, a sastoje se od dva velika i dvanaest manjih otočića. Brijune jedinstvenima čini tisućljetna kulturno-povijesna baština. Od nastanka prvog prapovijesnog naselja do stvaranja mondenog ljetovališta i lječilišta početkom 20. st. proteklo je više od četiri tisućljeća, a svako je razdoblje ostavilo svoj neizbrisiv trag. Bilo da se radi o arheološkim ostatcima, građevine ili nekom drugom spomeniku u prostoru, Brijuni plijene pažnju kao jedinstveni muzeje na otvorenom. Kulturni krajolik otočja Brijuni stoga je zaštićen kao spomenik kulture.

Dubrovnik

Dubrovnik je sunčani grad na jugu Hrvatske, jedna je od najposjećenijih destinacija u svijetu i biser Jadrana. Ovaj drevni grad s uskim ulicama i visokim zidinama privlači posjetitelje svojom nevjerojatnom arhitekturom, starom gradskom jezgrom i kristalno čistim, plavim morem. Kroz svoju dugu i bogatu povijest Dubrovnik je bio snažna trgovačka i kulturna veza, dok je danas jedna od najvećih svjetskih turističkih prijestolnica koju obilaze ljudi iz cijeloga svijeta. Tradicija, kultura i povijesna baština utkani su u svaki kamen grada – čarobni Dubrovnik nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

