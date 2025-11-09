Novo istraživanje otkriva: Pilotkinje su od pilota bolje u ovoj ključnoj vještini

Od prvog leta Raymonde de Laroche 1910. godine, žene u zrakoplovstvu ruše granice, probijaju stereotipe i osvajaju nebo. Od Amelie Earhart do Bessie Coleman – slavile su se kao pionirke koje su pomicale granice onoga što je moguće. Danas, međutim, žene čine tek oko 10% pilota. No novo istraživanje moglo bi biti vjetar u leđa promjeni — i dokaz da žene u zraku možda imaju važne prednosti, prenosi HuffPost.

Studija Sveučilišta Waterloo (Kanada) otkrila je da pilotkinje imaju stabilnije prilaze pri slijetanju, brže reagiraju u hitnim scenarijima te zadržavaju bolju situacijsku svjesnost, “Žene mogu biti bolje u održavanju kontrole i donošenju odluka u stresnim situacijama”, objasnila je voditeljica istraživanja Naila Ayala. Studija je mala — samo 20 pilota u simulatoru — pa autori naglašavaju da to ne znači da su žene općenito sigurnije, već da u određenim uvjetima mogu reagirati bolje od muškaraca.

Zašto? Psihologija i društvo daju odgovore

Žene biološki i kognitivno drugačije reagiraju na stres. Muškarci češće pokreću odgovor “bori se ili bježi” dok žene aktiviraju reakciju “njeguj i poveži se”. Također, žene pod stresom često zadržavaju ili čak poboljšavaju izvršne funkcije (pažnju, fokus, planiranje), a prednost su im i multitasking te situacijska svjesnost.

Pilotkinje često bolje upravljaju s više paralelnih zadataka, brzim promjenama situacije i emocionalnom regulacijom. “Brzo prebacivanje pažnje i šire polje percepcije mogu smanjiti pogreške u letu”, objašnjavaju stručnjaci. Uz to, žene u “muškim” zanimanjima naviknute su na veću provjeru i dokazivanje — što povećava otpornost i fokus u stresnim situacijama. To je tzv. “efekt čeličenja”.

Prednost žena možda ne dolazi samo iz biologije, nego iz iskustva. Pilotkinje koje svakodnevno prakticiraju upravljanje stresom i emocionalnu regulaciju, prenose te sposobnosti u kokpit. “Nije stvar u tome da su žene prirodno bolje pilotkinje — nego da trenirane vještine i životna iskustva igraju veliku ulogu”, zaključuju stručnjaci.

Dakle, žene mogu imati prednost u stresnim situacijama — ali uz dovoljno prakse, svatko može razviti sposobnost hladnokrvnog i preciznog donošenja odluka. Ako išta, studija potvrđuje nešto što mnoge žene već znaju: Kad stvari postanu ozbiljne — one ostanu smirene, fokusirane i spremne.