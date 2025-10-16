Pilot razotkrio istinu o najgorim strahovima od letenja: Evo koliko su te stvari zaista opasne

Mnogi ljudi osjećaju strah od letenja, a u njihovim mislima često se odvijaju najgori mogući scenariji. Od prisilnih slijetanja i tehničkih kvarova do požara u zraku, strahovi mogu biti toliko intenzivni da putnici stalno zamišljaju katastrofe koje su iznimno rijetke, ali zbog same pomisli izazivaju tjeskobu i nelagodu tijekom cijelog leta. Zato je jedan pilot razotkrio neke od najčešćih strahova od letenja, od prisilnog slijetanja aviona na vodu do onoga što se događa kada u avionu izbije požar.

Mark radi kao kapetan Airbusa za komercijalnu zrakoplovnu kompaniju te je odlučio smiriti ​​nervozne putnike objašnjavajući što se točno događa u avionu. Kada letite tisućama metara u zraku, posljednje što bilo koji putnik želi doživjeti je požar. Srećom, Mark je u videu na YouTube kanalu Airliners Live objasnio da postoji mnogo protokola za takve situacije, piše Daily Mail. "Prvo što radimo je identificiranje mjesta požara. Ako je u motorima, dobijemo upozorenje u kokpitu, a u motorima imamo aparate za gašenje kojima požar odmah stavimo pod kontrolu", objasnio je. Požar u repu aviona se rješava aparatom za gašenje požara.

"Najčešći uzrok koji vidimo tijekom letova je aktiviranje alarma za dim u toaletu. Netko je ušao, koristio električnu cigaretu ili je zapalio običnu cigaretu i tako pokrenuo alarm. U pilotskoj kabini imamo hrpu alarma, kabinsko osoblje dobiva hrpu alarma i oni se aktiviraju vrlo, vrlo brzo, a mi imamo postupke, imamo aparate za gašenje požara u avionu. Čak i kante za smeće imaju ugrađene aparate za gašenje požara. Utvrdimo odakle dolazi požar i ugasimo ga", ispričao je Mark.

Nedavno je sve više zrakoplovnih kompanija počelo zabranjivati ​​putnicima unošenje prijenosnih baterija u avion. Mark je objasnio da postoje novi postupci za požare litijevih baterija uzrokovane prijenosnim baterijama, mobitelima i prijenosnim računalima. "Ako imamo jedan od tih požara, preusmjeravamo zrakoplov da bismo uklonili problematičnu bateriju iz aviona", otkrio je. Pilot je objasnio da kabinsko osoblje također slijedi posebne postupke i koristi stvari poput dimnih kuka koje dovode kisik i vatrootpornih rukavica, kao i aparate za gašenje požara.

"Naše kabinsko osoblje je nevjerojatno visoko obučeno za rješavanje ovih požara i redovito prolaze kroz obuke", dodao je. Što se tiče slijetanja na vodu, koje se obično koristi u hitnim situacijama, Mark je objasnio kako piloti isključuju svaku opciju prije nego što odluče sletjeti na vodu. "Moram reći da se to događa nevjerojatno rijetko, ali kao što smo vidjeli na Hudsonu, moguće je i potpuno preživjeti – svaka osoba je izašla živa", rekao je. Godine 2009. kapetan Chesley "Sully" Sullenberger sigurno je izveo prinudno slijetanje na rijeku Hudson u New Yorku i svih 155 ljudi na letu je preživjelo.

Još jedna briga koju neki putnici mogu imati je što se događa ako se pilot razboli, no Mark je brzo otklonio sve brige. "U pilotskoj kabini uvijek su nas barem dvojica, ako se netko od njih razboli, pozvat ćemo kabinsko osoblje, dati im malo kisika ako je potrebno, procijeniti situaciju. Mogu se oporaviti, možda će moći nastaviti let ili mogu postati ono što mi nazivamo onesposobljenima", rekao je Mark. Dodao je da nije velika stvar ako jedan od pilota više ne može letjeti.

"Jedan od nas može sletjeti zrakoplov, a zrakoplov se može i sam spustiti. U iznimno rijetkom scenariju da se oboje razbolimo, neke zrakoplovne tvrtke obučavaju svoje kabinsko osoblje kako koristiti radio uređaje, mogu pozvati pomoć, obučeni ljudi ih mogu smiriti i postaviti zrakoplov na automatsko slijetanje gdje će sletjeti, sam će se zaustaviti na pisti i sve će biti u redu', objasnio je.

Što se tiče bilo kakve zabrinutosti oko pomicanja i savijanja krila zrakoplova, Mark je to opisao kao "potpuno normalno". "Kada se projektira putnički zrakoplov, tada se dizajnira tako da ima određenu fleksibilnost, osobito tijekom turbulencije. Ne želite da bude potpuno krut jer bi to opteretilo zrakoplov", rekao je pilot. Turbulencija ne bi trebala izazivati zabrinutost kod putnika jer je zrakoplov dizajniran da je izdrži, a Mark je naglasio da zrakoplov tijekom neravnih putovanja neće "pasti s neba".