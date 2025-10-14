VIDEO Pilot tijekom leta iznenadio suprugu posebnom objavom – snimka postala viralni hit

Snimka pilota koji je tijekom leta posvetio dirljivu objavu svojoj supruzi osvojila je srca milijuna ljudi i postala pravi viralni hit na TikToku. Dirljivi trenutak zabilježila je upravo njegova supruga, na društvenim mrežama poznata kao @itbetrissy, a video je od objave prikupio više od 50 milijuna pregleda.

U videu, nazvanom "Kada je vaš pilot ujedno i vaš suprug", vidi se žena kako sjedi uz prozor i pažljivo sluša obraćanje iz kokpita. “Imamo vrlo posebnu gošću na letu. Moja supruga sjedi u devetom redu, sjedalo A. Molim vas, nagradite je pljeskom kako bismo je posramili”, čuje se kako pilot govori preko razglasa.

Dok se avionom čuo pljesak, njegova supruga se nasmijala i prekrila lice rukom od nelagode i iznenađenja. “Hvala vam. Vjerojatno ću se morati nositi s tim nakon što sletimo u Birmingham”, dodao je pilot, izazvavši smijeh među putnicima. U opisu videa, njegova supruga je napisala: “Ključna uspomena za mene jer je ovo bio moj prvi putnički let s njim”.

Gesta je izazvala lavinu reakcija na TikToku. “Plačem, ovo je tako slatko”, napisala je jedna korisnica. “Želim ovakvu vrstu sramote”, komentirala je druga, dok je treća dodala: “Kao putnica, osjećala bih se tako sigurno znajući da pilot ima nekog koga voli na letu. Nema šanse da će srušiti taj avion”.