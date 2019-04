Novo europsko hit-mjesto u kojem pivo stoji 6 kuna, a u klubovima plešu – goli!

Mladi su Britanci tamo postali česti gosti i tako mjesto učinili popularnim. Sunčana plaža ili Slančev Brjag na obali je Crnog mora, a toliko je obožavana baš zbog niskih cijena.

Kava ili pivo u kafiću stoje šest kuna, a u nekim kafićima možete popiti čak deset tekila za manje od 40 kuna! Dobar ručak platit ćete manje od 50 kuna, piše Punkufer.

Mladi tamo piju do iznemoglosti, plešu goli po klubovima i hodaju bosi po razbijenom staklu. To je uobičajen prizor, baš kao i racije u popularnim noćnim barovima. Bez obzira na to smatrate li uništavanje u alkoholu na Sunčanoj plaži dobrim ili lošim odmorom, Bugarska ima što ponuditi – od modernih skijališta, lijepe prirode, fine hrane do znamenitosti, prenosi punkufer.hr.

