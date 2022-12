Nisu ju pustili u noćni klub zbog odjeće: ‘Prijateljice su bile seksi i oskudno odjevene, ali mene su zaustavili!’

Jedna djevojka dotjerala se i sredila za 21. rođendan svoje prijateljice, pa je odjenula oskudnu odjeću, kao i ostale njezine prijateljice. No, na ulazu u klub, gdje se održavala proslava, šokirala se postupkom zaštitara. Naime, nju je osoblje jednog londonskog kluba zadržalo na vratima jer nije bila odjevena po njihovu dress codeu, te su joj rekli da neće moći ući u klub, osim ako ne prekrije svoje gole dijelove tijela, piše The Sun.

5 stvari koje žene primijete na muškarcima na prvom spoju:

- Na vratima mi je gospođa iz osiguranja rekla da ne mogu takva ući i da se moram presvući - rekla je djevojka u videu kojeg je objavila na Tik Toku.

Kad joj je djevojka odgovorila da sa sobom nema ništa drugo što bi mogla odjenuti, zaštitarka je pitala njezine prijateljice imaju li kakvu jaknu za posuditi. Djevojka ju je pitala zašto bi uopće trebala odjenuti nešto konzervativnije, a zaštitarka joj je rekla: "Budući da ovdje ima puno arapskih obitelji, ne možeš doći tako odjevena". No, djevojka joj je odvratila da je ona prije dolaska provjerila dress code kluba te da može suknju koju je imala na sebi pretvoriti u pristojniju haljinu.

Zaštitarka je očekivala da će to učiniti odmah pred njom, njenim kolegom, svim djevojčinim prijateljima i prolaznicima, pa ju je djevojka upitala može li to učiniti negdje drugdje jer joj je neugodno. Na to joj je zaštitarka odgovorila da je neugodno to što je ona došla odjevena kao da ide na plažu. Na kraju ju je zaštitarka odvela do toaleta u prizemlju, a djevojka je rekla da se osjećala 'kao zatvorenica', te da je žena stalno provjeravala je li ono što ima na sebi bilo prema njihovu dress codeu. Djevojka je zatim otišla do svojih prijateljica, čekajući da njihov stol bude spreman.

- Zaštitari su se vratili nakon 10 minuta i rekli mi da odjenem neku traper jaknu koju su našli, jer sam i dalje previše razgolićena. Ja sam ih pitala šale li se jer sam već pokrila sve. Osim toga, jedna moja prijateljica imala je mrežastu haljinu. Mogli ste joj vidjeti grudnjak i gaćice. I moja druga prijateljica imala je goli trbuh, ali njima sam samo ja bila problem jer sam punija - ispričala je.

Ona je ipak pogledala jaknu i shvatila je da joj ne pristaje jer joj je jako mala. Predložila je da ju jednostavno prebaci preko ramena, no zaštitarka je inzistirala da ju mora obući u potpunosti. Djevojka je na koncu obukla jaknu i s prijateljicama otišla do njihova separea koji je bio "daleko od drugih gostiju". Kako joj je bilo vruće, pomislila je da bi bilo u redu skinuti jaknu, a tada je zaštitar poslao drugu kolegicu da joj kaže da je mora obući ili će morati otići.

- Pogledala sam oko sebe i vidjela sam da su sve cure oko mene imale kratke majice, te su neke imale i izrazito otkrivene dekoltee, ali su sve bile sitne djevojke pa pretpostavljam da zato nije bilo problema. Ja sam bila jedina deblja osoba tamo i to je očito bio ogromni problem - zaključila je, te dodala da je dvaput tražila da razgovara s upravom kluba, no uspjela je to učiniti tek kad se njezina prijateljica požalila.

Zbog alergije na gravitaciju pada u nesvijest 10 puta dnevno: 'Ovo je ludo. 23 sata sam u krevetu'