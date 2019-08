'Ništa mu više ne vjerujem. Seks nam je također postao dosadan i mrzim ga'

Na mobitelu svojeg muža je pronašla poruku druge žene, a nakon što mu je rekla što je vidjela on je sve poricao. Uz to im nije dobar ni seksualni život, a za savjet je pitala Deidre s portala The Sun.

Foto: Shutterstock

Ona ima 27, a on 29 godina i njihova veza jednostavno se urušila nakon što je pronašla poruke druge žene na njegovom mobitelu.

"Rekla sam mu da sam vidjela poruke i izmislio je neku laž. Pitala sam i tu ženu o čemu su se dopisivali i ona je rekla potpuno drugačiju stvar."

Često joj govori da je voli, ali sada ju je izdao, a ona ne zna što da radi.

"Ništa mu ne vjerujem. Ne mogu se opustiti u spavaćoj sobi. Seks nam je dosadan i mrzim ga."

Deidre je odgovorila: "Toliko ste ljuti da više nemate ni emocija. Recite svojem mužu koliko vas je povrijedio i da mora poraditi na ponovnom dobivanju povjerenja, ako želi ostati s vama u braku. Isto tako, probajte mu i vi dati novu priliku."