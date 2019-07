'Mrzim kada su mu drugi krivi za prevaru, pogotovo kada koristi naše sinove kao izliku'

Ona je davno otkrila da je muž vara, ali on uvijek nalazi drugog krivca. Ne zna što da napravi pa je za savjet upitala terapeutkinju Deidre s portala The Sun.

"Pronašla sam pozive prema seks linijama na mobitelu mojeg muža dok su nam sinovi još bili u osnovnoj škoji. Kada sam mu rekla za to usudio se optužiti našeg osmogodišnjeg sina. Od tada ne vjerujem muškarcima."

Foto: Shutterstock

Iako je od tada prošlo mnogo vremena, njezin muž i danas za sve okrivljuje sinove. "Okrivio je sinove za paket prezervativa koje sam pronašla u našem autu. Nisu bili od sinova, bili su njegovi. Prevario me prije više od deset godina. Pronašla sam njegov profil na stranici za izalske, ali on je rekao da ne zna da to postoji."

On ima 49 godina i nikada nije preuzeo odgovornost za svoje ponašanje. "Mrzim kada okrivljuje druge za stvari koje je on napravio, pogotovo kada koristi naše sinove kao izliku. Razmišljam da ga ostavim."

Deidre je savjetovala: "Potpuno razumijem vašu ogorčenost, ali ako stalno razmišljate o tome i stalno ste loše raspoloženi, nikad nećete osjetiti pravu sreću života, a ogorčenost neće riješiti problem vaše veze. Želite li rastavu ili želite ostati u vezi? Razmislite dobro o tome što najviše želite.