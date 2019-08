Nike izbacio na tržište ove ljetne tenisice, kupci ogorčeni: Što je ovo?

Crna koža, prepoznatljiv znak, tenisica... Rekli bismo, sve je tu, do trena kada vam pogled zapne na zadnji dio i uvidite da je riječ o sandali/tenisici.

Sasvim neobičan potez iz Nike-a, mogli bismo reći dogodio se nedavno. Naime, u svoju su ponudu uvrstili ljetne Air force sandale/tenisice kakve ne bismo očekivali.

Na prvi pogled mnoge su neodoljivo podsjetile na planetarno popularne "crocsice". Otvoreni model nije oduševio kupce, neki su čak bili i vrlo oštri na društvenim mrežama.

Nike have invented a sneak/sandal for the roadman. Nike airforce snadal 🤣🤣 pic.twitter.com/hstwSdcjY9