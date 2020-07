Nije htio da umre sama: Svaki dan penjao se na prozor bolnice da vidi svoju teško bolesnu majku

Jihad Al-Suwaiti iz palestinskog grada Hebrona, grada 30 km južno od Jeruzalema, gdje se trenutno bore protiv drugog vala izbijanja koronavirusa, odlučio je pronaći način kako bi mogao vidjeti svoju mamu Rasmu Salamu dok je bila u bolnici. Tako se 30-godišnjak popeo na zid do njezine bolničke sobe i gledao je svake večeri i dana kroz prozor, sve dok nije preminula prošli tjedan. Njegovoj majci dijagnosticirana je leukemija te je bila visoko rizična skupina tijekom pandemije koronavirusa, prenosi metro.co.uk.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs