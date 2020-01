Nevjerojatno puno ljudi izmišlja izlike jer se ne žele družiti s prijateljima

Samo 41 minutu dnevno ljudi provode na druženje s drugima, a taj je broj pao za devet posto u proteklih deset godina. Magazin Vice odlučio je provjeriti druže li se ljudi stvarno manje i izmišljaju li laži kako se ne bi morali ni sa kim vidjeti.

Jedno istraživanje provedeno od tvrtke Yelp Eat24 došlo je do zaključka da ljudi više ne doživljavaju FOMO ili Fear of missing out (strah od propuštanja), već POMO Pleasure of missing out (zadovoljstvo od propuštanja).

Prema istraživanju, kaže Vice, 30 posto ljudi nije zadovoljno svojim izlascima, a više od trećine osjeti tjeskobu kad mora izaći s prijateljima. Od drugih "posljedica" druženja, ljudi ne vole mamurluke i svađe s prijateljima koje se često događaju. Nevjerojatnih 80 posto ljudi priznalo je da laže ili je izmislilo nešto da izbjegnu izlazak.

Umjesto da izađu s prijateljima, ovo je deset najčešćih stvari koji ljudi rade:

1. Gledaju film/TV

2. Odmaraju/spavaju

3. Jedu

4. Druže se s partnerom

5. Druže se s djecom

6. Čitaju

7. Slušaju glazbu

8. Obavljaju kućanske poslove

9. Piju alkohol

10. Igraju video igrice

Naše kumice s placa znaju što treba raditi da bi ljubav trajala vječno: