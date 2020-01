'Poseksala sam se s dečkom moje najbolje prijateljice na Novu godinu'

"Osjećam se odvratno i bojim se da će shvatiti o čemu je riječ, jer sam svoj šal ostavila u njegovoj sobi te večeri. Našše veliko društvo za Novu godinu partijalo je u gradu, no ona nije mogla doći jer se razbolila. Njen 24-godišnji dečko je super osoba i baš im zavidim na vezi. Dobro se slažemo pa smo proveli Silvestrovo skupa. U ponoć se okrenuo prema meni i poljubili smo se. Sve je to trebala biti samo šala, no oboje smo bili pijani i počeli se ljubiti."

Kad su počeli, kaže, nisu mogli prestati. Rekao joj je: "Moraš doći sa mnom, ne možeš me ovako ostaviti."

"Proveli smo jednu strastvenu noć zajedno i sljedeći dan smo se dogovorili da joj ništa nećemo reći. Pokupila sam svoju odjeću i otišla. Do kraja dana osjećala sam se jako loše. Ostavila sam svoj šal kod njega. Ne mogu ga nikako pokupiti, jer nemam njegov broj, a ne želim mu ni slati poruke na društvenim mrežama jer ona ima pristup njima. Nije još bila kod njega, jer nije ozdravila pa vjerojatno nije ni našla šal. Nekako se osjećam kao da joj želim sve priznati, prije nego sama sve shvati. Znat će da je moj jer mi je mama kupila taj šal na putovanju u Indiji, a nikome ne mogu reći da kaže njenom dečku za šal jer će tako svi sve saznati. Nitko ne zna da sam bila kod njega. Ona mi nikada ne bi oprostila."

Deidre odgovara: "Užasno je to što ste učinili i pitam se koliko se ljudi probudilo na Novu godinu i započeli je s grižnjom savjesti. Pomiješajte ljude s alkoholom i mnogo pogrešaka se može dogoditi. Ako je primijetio šal vjerojatno ga je bacio. Možda ga možete uloviti negdje na poslu i reći mu za šal? Ne vidim zašto biste trebali sve priznati. Rastužit ćete ju... Ubuduće, nemojte piti toliko."

