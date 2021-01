Nevjerne osobe otkrile razloge zašto su prevarile svoje partnere: 'Bila je mrtvo puhalo'

Nevjerni ljudi otkrili su stvarne razloge zbog kojih su varali svoje partnere, uključujući i jednu ženu koja je afere koristila kao razlog za prekidanje svojih veza. Priče su podijeljene na australskom blogu, a mnogi su priznali što se stvarno dogodilo prije nego što su prevarili partnere, kako prenosi Daily Mail.

Jedan je muškarac rekao da je na kraju izgubio dobrog prijatelja i desetogodišnju vezu nakon 'pijane pogreške' dok je njegova djevojka bila izvan grada. - Otišao s prijateljima na piće, a zatim se nas nekoliko vratilo k meni na druženje. Svi su otišli, osim djevojke s kojom sam bio prilično dobar prijatelj, nastavili smo piti i razgovarati o glupostima dok nismo legli u krevet. Jedno je vodilo drugome i imali smo seks - napisao je.

Jedna žena koja je bila u vezi počela je kolegama slati koketne poruke što je na kraju dovelo do sextinga. - Moja je veza pukla ubrzo nakon toga. Spavala sam s kolegom nedugo nakon završetka veze i shvatila da se to ne isplati. Bio je loš u krevetu i poslije seksa mi je dosadio. Pustila sam da me strasti svladaju i dobila sam što sam zaslužila - ispričala je.

Jedan je muškarac rekao da je u 'jednostranoj vezi' sa svojom djevojkom koju je opisao kao ‘mrtvo puhalo’ koje troši njegovu energiju. - Uvijek bih morao sam voditi naše razgovore i organizirati spojeve. Doslovno, zamislite da nosite teret kamo god krenuli. Tada sam je počeo ignorirati putem telefona i društvenih mreža. Izašao sam s grupom prijatelja i poseksao s drugom djevojkom. Podsjetilo me kako je to bilo imati život - napisao je.

Druga je žena rekla da je u vezi s alkoholičarom koji bi svakog vikenda išao piti sa svojim srednjoškolskim prijateljima, ali bi se žalio da nema novca, prijatelja ni vremena za posao. Na kraju je poljubila prijatelja dok je bila pijana pa svom dečku priznala sve. - Bila sam toliko rastrgana zbog toga, danima mi je bilo loše i na kraju sam mu to rekla. Otkrio je da me varao tijekom brojnih situacija, ali nije mi htio reći jer bi to izazvalo svađu. Prekinuo je sa mnom nakon što je rekao kako nije siguran može li mi ponovno vjerovati. -

