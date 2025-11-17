Za održavanje strasti: Ovo su tri različite vrste seksa koje imaju sretno vjenčani parovi!

Dobar seksualni život ključan je za održavanje ljubavi i strastvene monogamije u vezi. To je kao ljepilo koje sve drži zajedno. Seks oslobađa hormone koji čine da se osjećamo dobro (testosteron za muškarce i oksitocin za žene). Iako je na početku veze on dosta drugačiji nego što je to nakon nekoliko godina, seks je uvijek važna stavka u vezi, piše Your Tango.

Kasnije seks prestane biti prioritetna stvar u vezi, i neke druge stvari preuzimaju prednost. Međutim, kada partneri daju prednost vremenu da se prisjete svoje ljubavi i vrate fokus na romansu i seks, veza se može odmah početi poboljšavati. Ponekad kada u vezi počne napetost, jedan će partner htjeti prestati imati seks. Ali najbolja stvar koju par može učiniti jest usredotočiti se na stvaranje boljeg seksa, jer kada seks postane bolji, odjednom se cijeli odnos može poboljšati. Postoje tri vrste seksa koje sretno vjenčani parovi imaju, kako bi održali svoju vezu jakom.

'Zdravi' seks: Ovaj stil je osnova za redovit, zdrav seksualni život. Obično se događa nekoliko puta tjedno i obično traje oko 30 minuta, a muškarac osigurava svojoj partnerici dovoljno vremena da se opusti, izgradi želju i doživi orgazme.

Seks na brzinu: Iako brza hrana nije dobra za nas kao redovita prehrana, ona može biti ukusna i ponekad se dobro uklapa u raspored. Isto vrijedi i za brzi seks. Ovih tri do pet minuta kad god neko od partnera osjeti potrebu za seksualnim oslobađanjem, može doprinijeti odnosu. No, prvo postavite neka osnovna pravila: ne očekujete od drugog partnera da se previše trudi tijekom seksa na brzaka, imajte zdrav domaći seks redovito koliko god drugi partner želi, a 'gurmanski' seks je obavezan jednom mjesečno.

Gurmanski seks: Prepustite se ovom stilu seksa bar jednom mjesečno. Žena treba biti opuštena, uzbuđena i romantična, baš kao u prvim danima (i noćima) veze. Bez izgovora - stavite to u raspored! Naravno, romantični odmor je divna ideja, ali nije potreban. Ključ strastvene monogamije je ponašanje i romantika koji su bili prisutni na početku veze.