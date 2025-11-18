Naši Portali
Znate li u kojoj godini braka ljudi najčešće počnu varati? Evo što kaže istraživanje

VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 21:26

Od onih koji su u nekom trenutku varali, gotovo polovica je okrivila sve veći nedostatak intimnosti.

Preljub predstavlja jedan od najgorih scenarija koji se može dogoditi u braku. Kada se dogodi, slijedi proces koji jako dugo traje - vraćanje povjerenja. Prema riječima terapeuta, potrebno je najmanje godinu dana, a najviše dvije kako bi se prevarena osoba mogla ponovo prepusti emocijama bez ikakvih sumnji. 

Trećina ljudi koji varaju svoje partnere to počinju raditi nakon samo tri godine, pokazalo je novo istraživanje. Iako je do sada bilo uvriježeno mišljenje da je sedma godina najkritičnija, tada počinje varati samo 10 posto ljudi. Stranica za upoznavanje ljudi u braku illicitencounters.com upitala je 2000 svojih članova u kojem su trenutku svog braka počeli ili željeli varati, prenosi The Sun.

Sedam posto onih koji su rekli da su oni ili njihov partner varali učinilo je to u prvoj godini braka. Pet posto ih je postalo nevjerno nakon dvije godine, a 12 posto nakon četiri ili pet godina. Jedanaest posto prevarilo je partnera u šestoj godini braka.

Od onih koji su u nekom trenutku varali, gotovo polovica je okrivila sve veći nedostatak intimnosti u svom braku. Gotovo četvrtina izjavila je da je dolazak djece promijenio njihov odnos i doveo do pritisaka koji su uzrokovali i probleme u odnosima. Drugih 16 posto reklo je da im je postalo dosadno i da su tražili uzbuđenje. Jessica Leoni, glasnogovornica za illicitencounters.com, rekla je: 'U ovom brzom svijetu, parovi sada dolaze do problema puno prije nego što su to činili u prošlosti'.
Ključne riječi
afera prevara varanje brak seks

