Nemojte ih ovako raditi: Ovo je najnezdraviji način pripreme jaja!

Jaja su fantastičan izvor mnogih esencijalnih nutrijenata. Bjelanjci su nevjerojatan izvor proteina, a žumanjci su izvor vitamina i minerala, uključujući vitamin A, B12, selen, kolin i lutein/zeaksantin, a oba promiču zdravlje očiju, tvrdi registrirana dijetetičarka Lindsay Wengler iz Olive Branch Nutrition-a. Wengler također primjećuje da su jaja možda bila loše ocijenjena zbog razine kolesterola u prošlosti, ali da sada znamo da "njihovo jedenje ne podiže kolesterol kao što se prije mislilo", piše Yahoo.

No, ako želite izvući najviše koristi od jaja, savjetujemo vam da razmislite o odabranoj metodi pripreme prije nego što krenete s njom. Iako ne postoji pogrešan način pripreme jaja, postoje neke metode koje su manje zdrave od drugih. Registrirani dijetetičari otkrili su koji je apsolutno najnezdraviji način pripreme jaja, a oni se slažu da je to prženje u previše ulja na jakoj vatri.

Zašto je najnezdraviji način kuhanja jaja prženje na visokoj temperaturi? Iako je prženje jaja jedna od najpopularnijih metoda pripreme jaja, to nije nužno i najzdravija metoda koju možete izabrati. To je zato što je ulje bogato kalorijama i zasićenim mastima, a maslac je također jedan od gorih za zdravlje. "Ako pržite jaja na maslacu, možete poništiti neke od prekrasnih zdravstvenih dobrobiti jaja. Jaja su prirodno bogata proteinima i malo zasićenih masnoća, ali čim dodate maslac u smjesu, zasićene masnoće u vašem jelu raste. To je nešto što ne želimo, jer je prekomjerna količina zasićenih masnoća u prehrani usko povezana sa srčanim bolestima," kaže Katherine Basbaum, registrirana dijetetičarka u UVA Health's Heart and Vascular Center. "Smjernice o prehrani za Amerikance 2020.-2025. sugeriraju da unos zasićenih masti bude manji od 10% ukupnih kalorija dnevno. Korištenje zasićenih masti u kuhanju jaja dodaje značajne kalorije jelu, kao i nezdrave masnoće koje se povezuju s povećan rizik od srčanih bolesti," dodaje Tara Tomaino, RD, registrirana dijetetičarka iz New Jerseyja.

Tomaino napominje da nije samo maslac ono čega se morate čuvati: kokosovo ulje i mast od slanine također su loši kao i kuhanje jaja u loncu ili quicheu, koji sadrži velike količine zasićene masti u obliku vrhnja ili sira. Korištenje svih ovih sastojaka "može umanjiti visok nutritivni profil jaja", objašnjava ona. Postoji čak jedan korak nezdraviji od prženja jaja: prženje jaja na visokoj temperaturi. "Kuhanje na visokim temperaturama oksidira ulja, a kada se konzumira to može izazvati upalu u tijelu", kaže registrirana dijetetičarka Rebecca Washuta. "Prilikom prženja ili pirjanja jaja važno je koristiti ulja koja se dime tek na višim temperaturama, poput ulja avokada, kako bi se spriječila oksidacija", dodaje ona.

Kako umjesto toga pripremiti jaja? "Pripremanje jaja s minimalno masnoća ili upotreba nezasićenih masti poput maslinovog ulja ili ulja avokada zdravija su alternativa. Jaja koja se kuhaju na tvrdo ili poširanje način su za pripremu jaja bez potrebe za dodatnom masnoćom", kaže Tomaino. Osim kako ih kuhate, bitno je i s čim jedete jaja. "Poslužite jaja s izdašnom porcijom povrća kako bi dobili dodatne nutrijente i vlakna. Tamno lisnato povrće poput kelja, špinata i rikole izvrstan je dodatak jajima, kao i povrće poput šparoga, brokule, paprike i luka", savjetuje Tomaino.

Mogu biti vrlo korisna: Četiri načina na koja možete koristiti jaja u kućanstvu, a nije za jelo!