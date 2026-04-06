Ovo su seks poze kojih se ljudi najviše boje: Jeste li ih isprobali?

Zdrava razina tjelesne intimnosti važan je temelj u svakoj romantičnoj vezi, a seksualno istraživanje često je put do dubljeg osjećaja povezanosti i povjerenja. Ali, fizička intimnost često može biti zastrašujuća za parove, bez obzira na to koliko dugo su zajedno. Bilo da se radi o istraživanju fantazija ili novih pozicija, može biti teško udaljiti se od svojih provjerenih favorita, piše New York Post.

Prema novoj studiji koju je proveo Superdrug Online Doctor, većina parova nije upoznata s mnogim aspektima intimnosti i pomalo ih se plaši. Anketiranjem više od 1000 muškaraca i žena u Americi i Europi (od kojih su svi bili u vezi), podaci otkrivaju neke iznenađujuće stvari o našim navikama i preferencijama u spavaćoj sobi. Ovo su položaji kojih se ljudi najviše boje i oni koji su im najdraži:

Na ljestvici od 1 do 5, američki i europski muškarci i žene (ukupno četiri skupine) ispitani su o nekoliko seksualnih scenarija koji izazivaju tjeskobu. Općenito, ‘javni seks’ naveden je kao najzastrašujućiji seksualni čin, dobivši ocjenu 3,2 od europskih ispitanika i 3,7 od američkih ispitanika.