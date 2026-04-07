Solinski Mushroom Cups sad ide dalje od kave: probali smo njihov novi čaj koji obećava kraj žgaravice i nadutosti

Ako ste ikad pratili trendove u funkcionalnoj hrani i piću, ime Mushroom Cups vjerojatno vam nije nepoznato. Solinski startup koji je prije nekoliko godina lansirao prvu hrvatsku kavu s medicinskim gljivama uspio je nešto što se u ovom segmentu rijetko viđa - izgraditi lojalnu bazu kupaca ne reklamom, nego rezultatima. Njihova kava s ekstraktima lisičarki, lavlje grive i kordicepsa postala je gotovo kultni proizvod među mamama, sportašima i profesionalcima koji traže čistu energiju bez kofeinske anksioznosti.

No firma nije stala. Njihov najnoviji proizvod, Go Recharge, čaj je koji cilja na problem s kojim se, prema istraživanjima, bori gotovo svaki drugi Europljanin - probavne tegobe.



Zašto baš probava?

"Kad pogledate recenzije naše kave, jedan od najčešćih komentara nije bio ‘odlično me razbudila’ - bio je ‘napokon mogu popiti kavu na prazan želudac’," objašnjava Stipe Režić, osnivač Mushroom Cupsa. "Shvatili smo da naši kupci nisu samo tražili bolju energiju. Tražili su mir u želucu."

Go Recharge nastao je kao logičan korak: dok kava s gljivama rješava jutarnju energiju, novi čaj cilja na ono što slijedi - probavni sustav opterećen obrokom, usporenu razgradnju hrane, popodnevnu nadutost i kronični gastritis koji tisuće Hrvata tretiraju antacidima umjesto da adresiraju uzrok.

Formulacija se temelji na dvjema namjerno odabranim komponentama: đumbiru i reishiju.



Što je zapravo reishi i zašto ulazi u čaj?

Reishi (Ganoderma lucidum) jedna je od najdulje proučavanih medicinskih gljiva na svijetu, s poviješću uporabe u tradicionalnoj azijskoj medicini dugom više od dvije tisuće godina. U modernoj znanosti posebno se istražuje zbog triterpenoida i beta-glukana - spojeva koji pokazuju protuupalna svojstva i potencijal u regulaciji crijevne flore.

Za razliku od kordicepsa koji stimulira, reishi djeluje adaptogeno s naglaskom na smirenje i regeneraciju. U kontekstu probave, istraživanja sugeriraju da može podržavati zdravlje crijevne sluznice i smanjivati upalne procese koji leže u osnovi gastritisa i sindroma iritabilnog crijeva.

Foto: Promo

"Reishi smo odabrali jer je jedina gljiva za koju imamo dovoljno podataka o utjecaju na GI trakt," kaže Režić. "Nismo htjeli stavljati egzotične sastojke zbog marketinga. Htjeli smo staviti ono što funkcionira."

Đumbir je tu manje iznenađenje - njegova uloga u poticanju probave, smanjenju mučnine i ubrzavanju pražnjenja želuca jedna je od najdokumentiranijih u fitoterapijskoj literaturi. Kombinacija s reishijem u teoriji pokriva i akutne simptome (nadutost, težinu nakon jela) i kroničnu pozadinu (upala, disbalans mikrobioma).



Tjedan dana s Go Rechargeom

Go Recharge dolazi u kutiji od 30 vrećica, s preporučenom pripremom u vodi temperature oko 90 stupnjeva. Miris je odmah prepoznatljiv - svježi, lagano začinski udar đumbira koji dominira, dok je gljiva diskretna i gotovo neprimjetna na nosu. Okus je sličan: đumbir nosi cijelu šalicu, peckav i agresivan, s blagom zemaljskom notom na kraju koju ćete, ako ne znate da je tamo, lako pripisati kvalitetnom biljnom čaju.

Tekstura napitka je lagana i prirodna - đumbir u prahu ostavlja blagu zamućenost koja vas, čim je vidite, odmah podsjeća da pijete nešto stvarno, a ne laboratorijski pročišćen instant proizvod.

Pili smo ga uglavnom nakon ručka i večere, u periodu kad su popodnevna pospanost i osjećaj ‘kamena u trbuhu’ najizraženiji. Već prvi dan primijetili smo manji osjećaj težine nakon obroka - teško je sa sigurnošću reći je li to đumbir, je li to placebo ili kombinacija obojega, ali efekt je bio konzistentan. Do petog dana, jutarnja nadutost s kojom smo se borili duže od nekoliko tjedana bila je primjetno smanjena.

Jednu šalicu popili smo kasno navečer, oko 22 sata, nakon što smo se prekasno i previše počastili večerom. Onima kojima je poznat taj neugodan osjećaj punog, nemirnog želuca koji vas drži budnima dok strop gledate u 23:30 - Go Recharge bio je iznenađenje. Zaspali smo brže nego inače, bez okretanja i bez onog karakterističnog pritiska koji kasna večera obično ostavi za sobom.



Za koga je ovaj čaj?

Go Recharge nije napitak za ljude koji traže dramatičnu promjenu u tjedan dana. To je napitak za ljude koji su umorni od toga da svaki dan strepe što, kada i koliko će pojesti, koji znaju da nešto nije u redu s njihovim probavnim sustavom, ali nemaju vremena ni strpljenja za eliminacijske dijete i gastroenterološke preglede koji završe riječima ‘izbjegavajte stres’.

Cijena je, kao i kod ostalih Mushroom Cups proizvoda, viša od cijene čajeva iz supermarketa - ali niža od jednog posjeta ljekarni. I za razliku od antacida, ne neutralizira kiselinu koja vam je potrebna za probavu. Pokušava adresirati razlog zašto vam je ta kiselina problem.

Mushroom Cups Go Recharge dostupan je na njihovom web shopu. Za one koji su već kupci kave s gljivama, vrijedi napomenuti da se čaj i kava ne isključuju - naprotiv, firma ih pozicionira kao jutarnji i poslijepodnevni protokol.

Go Recharge kupili smo o vlastitom trošku za potrebe ovog teksta.