Zaboravite na matchu, ovo je novi hit: Svi su poludjeli za napitkom od korova koje čisti tijelo, a raste vam ispred nosa

U moru zdravih napitaka kojima je godinama dominirala japanska matcha, pojavio se novi favorit koji plijeni pažnju svojom intenzivnom zelenom bojom i pričom koja seže duboko u tradiciju sjeverne Europe. Nordic Latte, ili latte od koprive, posljednjih se mjeseci profilira kao piće koje se mora probati. Izvorno iz Skandinavije, ovaj tamnozeleni napitak u sebi nosi živahnu energiju nordijskog krajolika i predstavlja modernu interpretaciju prastarog znanja o samoniklom bilju. Njegova pojava nije samo prolazni trend, već odraz sve veće želje za povratkom prirodi i korištenjem lokalnih, održivih sastojaka koji su nam nadohvat ruke.

U svojoj srži, Nordic Latte je vrlo jednostavan napitak. Glavni sastojak je fino mljeveni prah sušenog lista koprive (Urtica dioica), koji se miješa s toplim mlijekom, najčešće biljnim poput zobenog ili bademovog, te po želji zaslađuje prirodnim sladilima. Okus mu je iznenađujuće ugodan i kompleksan; zemljast je, blago slatkast i podsjeća na miris svježe pokošenog sijena ili špinata, ali s jednom ključnom razlikom u odnosu na matchu - osjetno je manje gorak. Njegova smaragdna boja nije samo vizualno privlačna, već je i dokaz visoke koncentracije klorofila, čineći ga pravim eliksirom zdravlja.

Iako se kao trend pojavio nedavno u modernim wellness kafićima, korijeni ovog napitka duboko su usađeni u skandinavsku, pogotovo švedsku kulturu. Kopriva se tamo stoljećima koristi u narodnoj medicini i kulinarstvu, od hranjivih juha i variva do ljekovitih čajeva. Tradicionalno se bere u rano proljeće, kada su mladi listovi najnježniji i najbogatiji nutrijentima.

Glavni razlog zašto ovaj napitak uspješno "skida s trona" matcha čaj leži u dvije ključne prednosti. Prva i najvažnija je činjenica da je kopriva prirodno bez kofeina. To Nordic Latte čini idealnim izborom za sve one koji su osjetljivi na stimulanse, žele smanjiti unos kofeina ili jednostavno traže umirujući večernji napitak koji neće poremetiti san. Druga prednost je ekološka i ekonomska održivost. Dok matcha putuje tisućama kilometara iz Azije, kopriva je u Europi "domaća superhrana" koja raste u našem podneblju, što smanjuje ugljični otisak i podržava lokalne izvore.

Nutritivna bomba iz prirode

Koprivu često nazivaju "prirodnim multivitaminom", a znanstvena podloga za taj nadimak i više je nego čvrsta. Listovi ove naizgled obične biljke prepuni su esencijalnih hranjivih tvari. Izuzetno je bogata mineralima, posebice željezom, što je čini sjajnim saveznikom u borbi protiv anemije i iscrpljenosti. Uz to, sadrži visoke koncentracije kalcija, ključnog za zdravlje kostiju, te magnezija, koji pomaže u funkciji mišića i živaca. Ništa manje impresivan nije ni vitaminski profil; obiluje vitaminom C koji jača imunitet, vitaminom A za zdravlje vida, vitaminom K neophodnim za zgrušavanje krvi te vitaminima B skupine koji sudjeluju u energetskom metabolizmu.

Osim što hrani tijelo, kopriva ima i dugu povijest medicinske upotrebe zahvaljujući svojim ljekovitim svojstvima. Poznata je po svom snažnom protuupalnom djelovanju, zbog čega se tradicionalno koristi za ublažavanje simptoma artritisa i gihta. Djeluje kao prirodni antihistaminik, što je čini korisnom za smirivanje sezonskih alergija, poput kihanja i svrbeža očiju. Uz to, kopriva je snažan diuretik i detoksikant; potiče rad bubrega i jetre, pomažući tijelu da se oslobodi viška vode i nakupljenih toksina. Neka istraživanja čak sugeriraju da može pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi, što je čini zanimljivom opcijom za cjelokupnu metaboličku podršku.

Jednostavna priprema za moderni ritual

Priprema Nordic Lattea iznenađujuće je jednostavna i podsjeća na tradicionalni ritual pripreme matche, što ga čini lakim za uklapanje u svakodnevnu rutinu. Za jednu šalicu potreban vam je otprilike jedna čajna žličica fino mljevenog praha koprive. Prah se prvo stavi u šalicu i prelije s malom količinom vruće, ali ne kipuće vode (idealna temperatura je oko 80 Celzijevih stupnjeva). Zatim se smjesa miješa dok se ne dobije glatka pasta bez grudica. Na kraju se dodaje oko 200 mililitara toplog, pjenasto umućenog mlijeka po izboru. Napitak se može obogatiti i zasladiti žličicom meda ili javorovog sirupa, a za dodatnu aromu može se posuti prstohvatom cimeta ili kardamoma.