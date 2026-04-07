Šteti li ovaj popularni doručak vašem zdravlju? Pogledajte što kaže nutricionistica

Abby Coleman, nutricionistica specijalizirana za rad s elitnim sportašima, podijelila je svoje mišljenje o učincima ove popularne namirnice. Opće je poznato da su jaja nutritivno jedna od najbogatijih namirnica. Ovaj omiljeni doručak sadrži visokokvalitetne proteine i potrebne vitamine, no razlog neslaganja o njegovom učinku je visoka količina kolesterola koja se nalazi u žumanjku jaja, prenosi Mirror.

Iako je nekolicina istraživanja povezala veću i uzastopnu konzumaciju jaja s dijabetesom, povećanim kolesterolom i srčanim bolestima, Abby tvrdi da rezultati tih istraživanja nisu konačni pa je pretjerano donositi ovakve zaključke. „Žumanjci sadrže puno kolesterola, ali za većinu ljudi prehrambeni kolesterol ima minimalan utjecaj na razinu kolesterola u krvi. Promatračke studije koje povezuju jaja sa srčanim bolestima nisu konačne.“ Istraživanje objavljeno u The British Journal of Nutrition, provedeno na više 8000 odraslih osoba u Kini, u razdoblju od 30 godina pokazalo je da osobe koje su jele više od jednog jaja dnevno imaju povećani rizik od 60 % za razvoj dijabetesa.

Analiza nekolicine istraživanja otkrila je da visoka razina kolesterol, posebno u jajima može povećati rizik od srčanih bolesti pa čak i smrti. Bez obzira na rezultate ovih istraživanja za većinu ljudi konzumiranje umjerene količine jaja, tj. sedam do 14 jaja tjedno je sigurno pa čak i korisno, ali ako imate dijabetes ili srčanih problema, svakako se o svojoj prehrani trebate posavjetovati s doktorom ili nutricionistom, ističe stručnjakinja.

Coleman je istaknula još jednu namirnicu čije su zdravstvene prednosti zanemarene, a to je čokolada. Kao i jaja, umjeren unos tamne čokolade može povećati razinu HDL kolesterola, takozvanog dobrog kolesterola. „Čokoladu treba jesti umjereno, ali tamna čokolada može biti ‘dobra za vas’. Pokušajte birati onu sa 70 posto ili više kakaa jer je bogata antioksidansima koji štite naše stanice od oštećenja.“ Dodala je da tamna čokolada može imati pozitivan utjecaj i na zdravlje mozga, tj. kognitivne procese.

Ističe da je najveći problem u prehrani mnogih navika grickanja namirnica popu čipsa, peciva i slatkiša. „Takvu hranu je lako jesti jer sadrži puno šećera, soli i zasićenih masti pa je našim okusnim pupoljcima vrlo privlačna, ali ovakvi međuobroci imaju malo vlakana i proteina te ne pružaju dugotrajan osjećaj sitosti.“ Dakle, problem nisu jaja, ni čokolada, ni bilo koja druga specifična namirnica već razvijanje loših navika, poput prejedanja i česte konzumacije grickalica.