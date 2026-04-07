Mjesec u Strijelcu budi nezaustavljiv optimizam, no jedan znak bi zbog ignoriranja tuđih riječi mogao skupo platiti!
Utorak donosi val optimizma i želju za širenjem vidika dok se Mjesec kreće kroz pustolovnog Strijelca. Svi planeti su u izravnom hodu, što stvara snažan osjećaj napretka i uklanja prepreke, no kombinacija vatrene energije i sanjivih utjecaja zahtijeva pažljivo usmjeravanje, prenosi Horoscope Daily.
Ovan: Za Ovnove, ovo je dan ispunjen energijom. Sunce u vašem znaku daje vam samopouzdanje, a Mjesec u Strijelcu potiče vas na velike snove i planiranje budućnosti. Vaša urođena hrabrost je na vrhuncu, no pripazite da zbog prevelikog entuzijazma ne previdite važne detalje.
Lav: Lavovima ovaj dan donosi kreativni polet i potrebu za zabavom. Harmonija između Sunca i Mjeseca obasjava vaše polje ljubavi i igre, čineći ovo savršenim trenutkom za druženje, izražavanje talenata ili planiranje romantičnog izlaska.
Strijelac: Strijelci će se osjećati kao kod kuće jer je Mjesec u njihovom znaku. Emocije su pojačane, kao i vaša prepoznatljiva žeđ za znanjem i avanturom. Poslušajte svoju intuiciju, ona vas danas vodi u pravom smjeru.
Bik: Bikovi uživaju u prisutnosti Venere u svom znaku, što im donosi šarm i privlačnost. Fokusirani ste na stabilnost i užitke, no današnji dan donosi i važno upozorenje: nemojte prebrzo odbaciti savjet bliskog prijatelja, čak i ako vam se na prvu čini nevažnim.
Djevica: Djevice bi se mogle osjećati pomalo rastrgano između potrebe za redom i utjecaja Mjeseca u Strijelcu koji ih vuče prema filozofskim pitanjima. Iskoristite dan za organizaciju, ali dopustite si i malo sanjarenja o budućnosti, posebno kad je riječ o domu.
Jarac: Jarčevi su usmjereni na obiteljske i privatne teme. Iako ste inače pragmatični, Mjesec u Strijelcu potiče vas da razmišljate o dugoročnoj viziji svog doma na jedan optimističniji i ekspanzivniji način.
Blizanci: Blizancima je fokus na partnerskim odnosima, jer Mjesec u Strijelcu aktivira njihovo polje partnerstva. Komunikacija može biti izazovna zbog Merkura u Ribama, stoga se potrudite biti što jasniji i izbjegavajte dvosmislene izjave.
Vaga: Vage će također osjećati naglasak na odnosima, s obzirom na to da je Sunce u njihovom suprotnom znaku. Mjesec u Strijelcu pomaže vam da pronađete zajednički jezik s drugima kroz iskren razgovor i dijeljenje ideja.
Vodenjak: Vodenjaci su u fazi duboke osobne transformacije. Mjesec u Strijelcu danas aktivira vaše polje prijateljstva i društvenih grupa, čineći ovo idealnim danom za druženje i predstavljanje svojih inovativnih ideja široj publici.
Rak: Rakovi, s Jupiterom u svom znaku, osjećaju val sreće i podrške. Mjesec u Strijelcu skreće vam pažnju na svakodnevne obveze i zdravlje, potičući vas da pronađete više smisla i slobode u svojoj rutini. Možda je vrijeme za uvođenje neke nove, zdravije navike.
Škorpion: Škorpionima je naglašeno polje financija. Optimistični Mjesec potiče vas da razmišljate o novim načinima zarade, no budite oprezni i nemojte donositi ishitrene odluke o ulaganjima. Vaša kreativna energija je snažna, iskoristite je.
Ribe: Ribe su danas posebno inspirirane jer se u njihovom znaku nalaze Merkur i Mars. Vaša intuicija je na vrhuncu, a Mjesec na vrhu vaše astrološke karte stavlja u fokus karijeru. Osjećat ćete snažnu potrebu da svoju viziju podijelite sa svijetom. Vjerujte svom unutarnjem glasu.