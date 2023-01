Nemojte brzopleto bacati: Ove se namirnice mogu jesti i nakon isteka roka valjanosti

Procjenjuje se da se svake godine u svijetu baci čak polovica proizvedene hrane, što je količina od 1,2 do dvije milijarde tona. Potaknut tom činjenicom britanski je poduzetnik Dan Cluderay pokrenuo Approved Food, internetsku stranicu na kojoj se prodaje hrana koja je još uvijek jestiva, ali joj je prošao rok trajanja.

“Najvažnije od svega jest educirati javnost o kvarljivosti hrane. Treba razlikovati namirnice s oznakom Najbolje upotrijebiti do i Upotrijebiti do. Najbolje upotrijebiti do označava prijedlog proizvođača do kojega datuma hrana zadržava najveću kvalitetu, ali sigurna je za konzumaciju i nakon toga roka ako se čuva ispravno. Za razliku od toga, Upotrijebiti do označava rok trajanja hrane koja je brzo pokvarljiva i može predstavljati neposrednu opasnost za ljudsko zdravlje stoga se ne preporučuje jesti nakon roka trajanja”, objasnio je Cluderay.

Prema američkom Ministarstvu poljoprivrede USDA, mnogi se rokovi na hrani odnose na kvalitetu, a ne na sigurnost, a važno je koristiti i 'logiku'; ako hrana izgleda, miriše ili ima čudan okus, najbolje ju je baciti i ne riskirati da pojedete nešto pokvareno.Evo koja se hrana može jesti i nakon što joj istekne rok trajanja:

Namirnice koje su jestive i nakon isteka roka trajanja:

Sva konzervirana hrana - ako su konzerve u dobrom stanju, hrana unutra može trajati i desetke godina, rekli su iz USDA-a

Čips – sol koju sadrži produljuje vijek trajanja.

Zamrznuta hrana - slično kao ni u konzervama, ni u smrznutoj se hrani ne mogu razviti bakterije.

Čokolada – šećer koji sadrži produljuje vijek trajanja, a ako nije otvorena čokolada je dobra za jesti otprilike dvije godine.

Kečap – umaci poput kečapa mogu trajati do godinu dana ako ih se čuva na hladnom i suhom mjestu.

Jogurt – može trajati do šest tjedana nakon roka trajanja.

Tvrdi i polutvrdi sirevi - traju dulje od mekih jer plijesan teško prodire u njih, a ako se i dogodi možete ju jednostavno nožem odstraniti.

Mlijeko – sve dok nema neugodan miris može se piti.

Jaja – valjanost jaja možete provjeriti u vodi. Ako jaje potone, jestivo je, ali ako pluta vjerojatno je pokvareno i nemojte ga jesti. Inače, jaja u hladnjaku ostaju dobra između tri i pet tjedana.

Kruh – može trajati do nekoliko dana, a omekšati će ako ga zagrijete u mikrovalnoj pećnici. Važno je samo da na njemu nema plijesni.

Riža – može trajati mjesecima nakon isteka roka.

Voće i povrće – ako nema plijesni i voće ili povrće nije kašasto, onda se može jesti, piše MSN

