Nije sve u izgledu: Pet razloga zašto su privlačni ljudi sami i rijetko ulaze u veze

Možda se čini da privlačnost stavlja život na novu razinu, no to nije sve tako lijepo kako se čini. Lijepi ljudi se, zapravo, suočavaju s velikim problemima, unatoč činjenici da se čini da im je sve dano na srebrnom pladnju. Iako se ljepota često smatra ključem za uspjeh, to također može dovesti do kompleksa i otežavati interakcije s drugima. Prema Bright Sideu, ovo su glavni razlozi zašto su privlačni ljudi skloni biti sami.

Njihova ljepota je zastrašujuća

Kod nekih žena, njihova ljepota može biti zastrašujuća za muškarce koji se osjećaju neugodno ili nesigurno u svom tijelu. Međutim, to ne znači da privlačne žene ne žele imati veze s muškarcima koji se ne osjećaju ugodno. Zapravo, mnogi privlačni ljudi žele partnera koji ih cijeni i voli za ono što jesu, a ne samo zbog njihove vanjske ljepote. Na kraju, muškarci se boje razgovarati sa zgodnim ženama, a djevojke traže muškarce prosječnog izgleda.

Moguće varalice

Nije neuobičajeno da ljudi smatraju da privlačne osobe imaju više prilika za varanje, jer njihov izgled može privući pažnju drugih osoba. Neki bi se mogli brinuti hoće li njihov zgodni dečko ostati vjeran. Manje privlačni dečki, međutim, svoj izgled upotpunjuju ljubaznošću i čine da se žene osjećaju više cijenjene.

Svi misle da su već zauzeti

Većini ljudi je teško povjerovati da privlačna osoba može biti sama. Dečki i djevojke niti ne pomišljaju pristupiti svom potencijalnom dečku ili djevojci iz snova. I ako saznate da je netko sam, i dalje se borite sa strahom od njihovog izgleda. Ljudi smatraju da će privlačna osoba uvijek biti zauzeta i da neće biti zainteresirana za njih, pa stoga ne žele riskirati i propasti u pokušaju.

Problemi s povjerenjem

Isto tako, privlačne žene često imaju problema s povjerenjem u svog partnera, zabrinute su da će ih iskoristiti samo za pokazivanje svojim prijateljima. Uostalom, lijepe ljude često ocjenjuju po izgledu, a ljudi mogu zaboraviti na svoju osobnost.

Čine se kao snobovi

Ljudi koji izgledaju atraktivno i imaju nekoliko osobina koje privlače pažnju, često se percipiraju kao snobovi, iako to možda nije njihova namjera. Ovaj stereotip često se javlja zbog neke od kompleksnih međuljudskih dinamika koje se odvijaju u društvu. Međutim, to ne znači da svaka atraktivna osoba mora biti snob. Ponekad, ljudi samo imaju više samopouzdanja i daju snažnije vibre zbog svog izgleda, što se često percipira kao snobovski.

