Neke sitne svakodnevne navike mogle bi vam skratiti život, pokazala istraživanja

Postoje te neke male, svakodnevne navike koje mnogi prakticiraju, a da nisu ni svjesni koliko su nezdrave. Kasno gledanje serija? Jedenje slanih grickalica uz to? Upravo ovakve stvari, mnogima drage, mogu toliko loše utjecati na zdravlje da u konačnici mogu skratiti život pojedincu.



Medicinski fakultet u Pennsylvaniji proveo je nekoliko istraživanja koja su pokazala da kasno gledanje serija toliko loše utječe na kvalitetu sna da se povećava razina hormona stresa, kortizola, a upravo on dovodi do porasta šećera u krvi, porasta težine i niza metaboličkih promjena koje rezultiraju ozbiljnim bolestima. Osim toga, grickanje nekih slanih grickalica povećava i kolesterol i trigliceride koji su, pak, odgovorni za nakupljanje masnog tkiva oko struka i na trbuhu, pa može doći do razvijanja dijabetesa i bolesti krvožilnog sustava.



Dobar san bi trebao biti prioritet u svakoj životnoj dobi, a gledanje serija i filmova trebalo bi se prakticirati tijekom dana, odnosno predvečer nakon svih dnevnih obaveza.

Jedna navika kojoj se, na sreću, dalo na važnosti prošle godine je pranje ruku. Ipak, stručnjaci kažu kako i dalje, nakon svih upozorenja, ima mnogo onih koji neadekvatno peru ruke nakon dolaska kući, nakon obavljanja nužde ili prije jela. Perite ruke sapunom i toplom vodom barem 20 sekundi kako biste se zaštitili od bakterija i virusa.



Čak i ako ste savršeno oprali ruke, grizenje noktiju je jedna jako loša navika. Njome se, naime, mogu prenijeti bakterije koje odlaze u krvotok i može doći do ozbiljnih infekcija. Nije jednostavno prekinuti ovu naviku, ali neka vam glavna motivacija bude činjenica da su se neki ljudi, prema liječničkim zapisima, zarazili sepsom - zbog grickanja noktiju, prenosi Health Guide.

