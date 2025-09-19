Želite se riješiti sala na trbuhu? Liječnici kažu da je ova svakodnevna aktivnost savršena za to
Gubitak masnog tkiva na trbuhu za mnoge može predstavljati težak zadatak, posebno za pojedince koji ne idu u teretanu i nemaju pojma kako početi s vježbanjem. Međutim, stručnjaci tvrde kako to uopće ne mora biti iscrpljujuće iskustvo. Istraživanja su pokazala da jedna vrlo jednostavna vježba koju vjerojatno već radite može imati veliki utjecaj na smanjenje obujma struka i općenito pozitivan učinak na zdravlje. Riječ je o hodanju, koje je jedna od najučinkovitijih i najpodcjenjenijih metoda vježbanja i mršavljenja. Best Life donosi nekoliko savjeta kako iskoristiti hodanje za 'skidanje' sala s trbuha.
Pet minuta svakih 30 minuta: Studija objavljena ove godine u časopisu Medicine&Science in Sports&Exercise pokazuje da samo pet minuta hodanja svakih pola sata može značajno utjecati na krvni tlak i razinu šećera u krvi. Iako to može zvučati nepraktično, pokazalo se da čak i male količine hodanja tijekom radnog dana mogu značajno smanjiti rizik od srčanih i drugih kroničnih bolesti.
Hodajte u zatvorenom: Možda nije razumno napustiti dom ili radno mjesto svakih pola sata za hodanje tijekom sjedilačkih perioda, stoga hodajte unutar prostora u kojem boravite. Držite brzi tempo pet minuta i vježba je završena! Postavljanje podsjetnika na telefonu ili pametnom satu također vam može pomoći da ostanete na pravom putu.
Parkirajte na udaljenom mjestu: Postoji mnogo načina za male šetnje — na primjer, parkirajte dalje od ureda, trgovine ili drugog mjesta na koje ste krenuli i tako si osigurajte petominutnu šetnju. Kratki trenuci aktivnosti sagorijevaju više kalorija, povećavaju brzinu metabolizma i poboljšavaju izdržljivost i snagu, tvrde stručnjaci.
Hodajte dok razgovarate: Sljedeći put kad trebate obaviti telefonski poziv, učinite to hodajući. Bilo kakva aktivnost koja vas pokreće umjesto da samo sjedite ili ležite dugoročno će biti korisna za vas, savjetuju liječnici. To može biti i izvrstan povod da se javite ljudima koje dugo niste čuli ili vidjeli.
Ubacite u raspored trening snage: Ako želite svojoj šetnji dodati malo izazova, razmislite o korištenju bučica. Bilo da ste na traci za trčanje ili se odmarate od hodanja, iskoristite vrijeme za vježbu s utezima kako biste održali ubrzan rad srca i uključili malo treninga snage.
Osjećat ćete se sjajno: Istraživači su otkrili da petominutne šetnje, ne samo da poboljšavaju zdravstvene pokazatelje, već i opće raspoloženje. Učinci na raspoloženje i umor su važni. Ljudi obično ponavljaju ponašanja koja ih čine sretnima i koja su im ugodna, a u ovom slučaju, to će vam osigurati dugoročan pozitivan učinak.