Ne može se odlučiti između dva muškaraca, pa traži savjet: 'Jedan je biseksualac, a drugi hetero i ne znam s kim bih bila'

- Dvoumim se između dva muškarca, jedan je biseksualac, a drugi heteroseksualac. Posljednjih nekoliko mjeseci viđam se s obojicom. Voljela bih pronaći nekoga tko želi biti sa mnom, bez komplikacija - napisala je jedna 23-godišnja djevojka za psihoterapeutkinju Deidre.

Čini joj se kao da uvijek pada na krive muškarce. Sada je upoznala jednog biseksualnog muškarca s kojim ima odličnu povezanost, ali je problem u tome što on trenutno spava sa svim svojim muškim prijateljima, baš kao i on. U početku je to nije smetalo, ali sada joj to izaziva ljubomoru.

- Kad kažem da želim biti samo s njim, on kaže da je premlad da bi bio vezan. Ali ako predložim prekid, on se uzruja i kaže da ne bi mogao živjeti bez mene. U prošlosti je bio depresivan, pa se brinem da bi mogao učiniti nešto glupo - nastavila je.

Drugi muškarac s kojim izlazi je heteroseksualac te veoma drag, ali joj je pomalo dosadan. Želi da mu bude prava djevojka i čak je pričao o zajedničkom useljenju, ali ona nije sigurna u svoje osjećaje.

- Ne dopustite da vas biseksualni ljubavnik emocionalno ucjenjuje da ostanete. Ako ima problema, možete ga potaknuti da zatraži pomoć da se nosi s njima. No, ne morate odabrati jednog od ovih muškaraca ako vam ne odgovaraju i ako vas ne čine sretnima. Možete odabrati biti s nijednim. Imate 23 godine i ne trebate biti vezani. Ovo je vrijeme za izlaske, sigurnu zabavu, upoznavanje novih ljudi i uživanje - odgovorila joj je stručnjakinja.

