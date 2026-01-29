Luce je odlučila umjetnička djela 'pretvoriti' u torte: 'Van Gogha sam radila 22 sata, htjela sam pomaknuti granice'

Profil "Lucina Spiza" sigurno je poznat svima koji su barem jednom recept za neku slasticu ili slano jelo potražili na društvenim mrežama. Želite li napraviti buhtle, fritule ili možda sarmu, to je mjesto gdje ćete pronaći provjereni, domaći recept. Iza Instagram i TikTok profila stoji 25-godišnja Luce Šipić, poduzetnica i vlasnica marketinške agencije, koju trenutačno prati oko 154 tisuće ljudi. Osim recepata, Luce na svojim društvenim mrežama nesebično dijeli i razne trikove i savjete vezane uz pripremu hrane, osobito slastica. Prošle godine se odlučila na još veći pothvat, a to je rekreiranje umjetničkih djela poznatih slikara na tortama. Umjesto boja i kistova, Luce koristi šećerni posip i pincetu s pomoću kojih je rekreirala van Goghovu "Zvjezdanu noć" te Klimtov "Poljubac".

"Tražila sam ideju za novi umjetnički projekt kojim bih mogla pomaknuti granice - ne samo vlastite, nego općenito granice u umjetnosti stvaralaštva torti. Dugo sam razmišljala o tome što bi mogao biti moj sljedeći projekt u koji bih preusmjerila višak kreativne energije, da se tako izrazim, iako u pravilu izbjegavam kvantificiranje kreativnosti te ne mislim da kreativnosti ikada može biti previše, no nisam ju uvijek znala usmjeriti na pravilan način. Tu nastupaju torte na kojima uz tisuće perlica šećernog posipa rekreiram umjetnička djela, a glavni motivator za odabir tog medija je činjenica da traži iznimno strpljenje. Htjela sam poraditi na odgodi gratifikacije i napraviti odmak od projekata koji trebaju biti 'instant', i to sam na koncu i postigla", otkrila je Luce.

Foto: Privatna arhiva

Smatra da su pripreme pola uspjeha jer je svaki korak prilično zahtjevan, a sve započinje odabirom umjetničkog djela. "Iza mene su tek dvije kreacije, ali u odabir oba rekreirana djela su utrošeni sati pomnog razmišljanja. Važno mi je odabrati djelo umjetnika čiji stil mogu kvalitetno prenijeti publici na vjerodostojan, ali svježi način. Okus torte biram tako da bude povezan s umjetnikom, kod van Gogha su to bile note badema kao referenca na njegovu sliku 'Badem u 'cvatu', a kod Klimta je okus bio tradicionalni kuglof sa šlagom jer mu je to za života bio omiljeni desert", objasnila je 25-godišnjakinja.

Foto: Privatna arhiva

Zatim na red dolazi kompozicija i printanje uvećanih dijelova da bi se odredile potrebne boje. "Ovisno o veličini, obliku i dostupnosti perlica biram kako ću ih slagati. Sve mapiram u glavi i dajem si prostora za odmak ako nešto bolje izgleda u mojim mislima nego u stvarnosti, tada napravim izmjene. Perlice dosta teško pronalazim i kad sam u škripcu, onda sama napravim ručno rađene komade, a za sve ostalo najčešće kupujem od inozemnih dobavljača s obzirom na to da šećerni posipi kod nas nisu toliko popularni", otkrila je Luce.

Prije nego što se baci na posao, Luce nekoliko sati proučava svaki detalj na slici, a priprema materijala potrebnog za rekreiranje umjetničkih djela može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana. "Izrada same torte je najmanje zahtjevan dio s obzirom na to da tortu mogu napraviti i zavezanih očiju. Nakon toga slijedi jako dug proces slaganja perlica i to ovisi o kompleksnosti samog djela, no zasad nisam prošla s manje od 10 sati aktivnog rada", rekla je. Da bi svaka perlica bila na svom mjestu i što više nalikovala originalnom djelu, Luce prethodno detaljno prouči djelo te napravi mentalnu mapu gdje koja perlica ide.

"Uz sebe uvijek imam original, no on zapravo prestaje biti vodilja onog trenutka kad postavim prvu perlicu jer se radi o mediju koji je toliko različit od kista i boje da mi originalna slika više ne služi kao pomoć, nego više kao referentna točka onoga što rekreiram. Na kraju to ispadne kao nekakav freestyle, tj. idem po vlastitom nahođenju. Videi su jako ubrzani, pa se ne vidi koliko puta znam premjestiti jednu perlicu ili započeti cijeli segment iznova ako nisam zadovoljna izgledom", otkrila je 25-godišnja poduzetnica.

Najveći izazov tijekom pravljenja ovakvih torti bilo je pravilno skladištenje i čuvanje kvalitete torte. "Radim u jako hladnoj, klimatiziranoj prostoriji te tortu redovno vraćam u hladnjak da joj održim nisku temperaturu. Mnogi mi na ovo sugeriraju da perlice napravim kao transfer koji na kraju samo nadodam na vrh torte, no za mene to nije dovoljno izazovno. Cijeli proces je kao svojevrsni performans i utrka protiv vremena s obzirom na to da je hrana kvarljiv medij", objasnila je. Otkrila je i koja joj je torta oduzela više vremena. "Van Gogh, duplo više! Van Gogh je tražio čak 22 sata aktivnog rada, dok sam Klimta završila u 'tek' 10 sati aktivnog rada", rekla je Luce.

No, nakon što stavi posljednju perlicu na tortu, tu posao ne završava. "Kada završim tortu, tada obavim fotografiranje, pa napravim taj strašni prvi rez. Onda je vrijeme za drugi dio projekta koji je manje zanimljiv, a to je da sate i sate videomaterijala sažmem u kratki format koji je lako probavljiv na društvenim mrežama. Ako imam pet sati video materijala, moram pogledati, izrezati, spojiti, ubrzati svih pet tako da je i to jako naporan te dug proces. Dodatno si otežam jer iz svake rekreacije želim formirati tri različite objave", objasnila je.

Otkrila je i da je trenutačno u fazi u kojoj čeka prekooceansku dostavu šećernog posipa za novu rekreaciju, no da ipak ne može otkriti o kojem se umjetničkom djelu radi. Također, u pripremi je i jedan poseban event usko povezan uz ovaj projekt koji će uskoro najaviti na svojim društvenim mrežama. No, da njezinoj kreativnosti tu nije kraj, Luce je pokazala kada je nedavno napravila i realistični prikaz kuće obitelji McCallister iz filma "Sam u kući", a kreacija je oduševila njezine pratitelje koji su imali samo riječi hvale.

Foto: Privatna arhiva

"3D torte su jedna posebna ljubav, a ovisno o tome koji objekt prenosimo na tortu, vrijeme izrade itekako varira. U usporedbi s umjetničkim rekreacijama, torta 'Sam u kući' je bila puno jednostavnija za napraviti usprkos preprekama kao što su nepoznata kuhinja i neispravni električni uređaji s kojima sam se borila tijekom izrade. Trebala su mi dva dana i vrijedilo je svakog truda kad sam ju iznijela na blagdanski stol", zaključila je Luce.