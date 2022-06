Napravila je tetovažu s 18 godina pa 8 godina poslije požalila: 'Mislila sam da će izblijedjeti do sada...'

Vjerojatno nitko ne uživa u odlasku kod zubara, no za jednu djevojku iz SAD-a posjet zubaru izaziva sram.

Kenzie je na TikToku objavila kratki video u kojem objašnjava: "Kad sam napunila 18 godina i napravila tetovažu na usni jer će 'izblijedjeti za nekoliko mjeseci, najviše godinu dana'? U subotu će biti 8 godina od toga!”

Zatim povuče donju usnu kako bi otkrila tetovažu koja glasi: "Ugrizi me” pa dodaje u videu: "Zubar misli da sam GROZNA."

Njezina objava od tada je prikupila gotovo 700 tisuća pregleda, a mnogi korisnici suosjećali su sa sramotom koju osjeća.

“Ja svoju imam već 12 godina. Pisalo je ‘Sorry’, ali sada izgleda kao ‘Spicy’”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Moja kaže 'Princeza' i moj zubar je to fotografirao kao moju pacijentovu iskaznicu."

U međuvremenu, kako prenosi The Sun, jedan je pitao: "Stvarno želim znati žališ li zbog toga jer je jako želim, ali stvarno."

Kao odgovor, Kenzie je napisala: "Da nemam puno drugih tetovaža to bi mi moglo smetati. To je dobro mjesto za tetovažu s obzirom na to koliko je skrivena."

