'Nakon seksa u troje s obdarenim muškarcem, osjećam se nedovoljno za svoju ženu'

- Pristao sam na seks u troje sa svojom suprugom kako bismo začinili naš seksualni život, ali sada se osjećam nedovoljno i stalno se prisjećam te noći. Supruga i ja pričali smo o našem seksualnom životu i složili smo se da je postao dosadan. Priznala mi je da joj je seks u troje uvijek bila želja i ja sam pristao na njega. Nisam bio sretan što je htjela još jednog muškarca, ali nisam joj htio upropastiti cijelu stvar. Kad se momak pojavio, popili smo nekoliko pića kako bismo se opustili, a zatim otišli u spavaću sobu. Čim se skinuo, osjetio sam da je moja supruga namjerno izabrala nekoga vrlo obdarenog. Imam malen penis i svjestan sam toga. Supruga kaže da je ne brine moja veličina, ali činjenica da je odabrala tog muškarca me natjerala da preispitujem to - ispričao je za The Sun.

Tijekom seksa u troje više se osjećao kao gledatelj, nego što je sudjelovao u seksu. Njegova supruga nije obraćala pažnju na njega, a on se osjećao kao u horor filmu dok su se oni seksali ispred njega gotovo sat vremena. Supruga je imala nekoliko orgazama, iako mu je uvijek govorila da ne može svršiti tijekom penetracije. Osjećao se nedovoljno, posramljeno i izdano. Idući dan joj je rekao da se osjećao kao da je ona bila zainteresirana samo za njega, ali ona je sve negirala. Osjeća kao da se ne može žaliti jer je pristao na cijelu stvar, ali ne može prestati razmišljati o svemu. Boji se da će ga supruga ponovno pitati za seks u troje, ali on ne zna kako pristati ponovno na sve.

- Muška veličina uistinu nije tajna ženskog orgazma. Samo manji broj žena može doživjeti orgazam uslijed samog odnosa. Vjerojatno joj je uzbuđenje od bavljenja njezinom fantazijom olakšalo da postigne orgazam, ali možete zajedno ugraditi fantaziju u svoj seksualni život kako biste dodali uzbuđenje i raznolikost. Probajte joj predložiti vaše fantazije i zajedno razgovarajte o vašim osjećajima. Pokušajte pronaći nešto u čemu ćete se oboje osjećati poželjno i voljeno, ne mora sve samo biti seks u troje - odgovorila mu je Deidre.

