Bio sam djevac do 32. godine: Muškarci iskreno ispričali zašto su dugo čekali prvi seks

Reci ženi da si djevac kada imaš više od 25 godina i očekuj da će ti se rugati, glavno je razmišljanje svih muškaraca koji su za Daily Mail iskreno ispričali zašto čekaju duže da izgube nevinost. To je jedna od glavnih stigma vezanih za muškarce - rjeđe ćete upoznati muškarca koji čuva nevinost nego ženu.

Studija Next Stepa iz 2018. godine otkrila je da je u Velikoj Britaniji jedan od osam 26-godišnjaka još uvijek djevac, dok neki seksolozi tvrde da je to čak jedan od šest. U prijašnjim generacijama ta brojka bila je puno manja - jedan od njih 20, a istraživanje sveučilišta u Chicagu otkrilo je da se ta brojka utrostručila od 2008. godine.

Prema mišljenju stručnjakinje za seks Tracey Cox, nekoliko faktora je uzrokovalo tu promjenu. Prvi je taj što su društvene mreže i razne aplikacije za spojeve učinile seks previše dostupnim, zbog čega se mladi dečki osjećaju pritisak o svom izgledu i performansama u krevetu, ali i o svojoj veličini. Taj pritisak je dodatno pojačan i online porno industrijom.

Osim toga, mladi sve više gledaju svijet kao sumorno mjesto s neizvjesnom budućnosti, što im dodatno uzrokuje depresiju i anksioznost, a smanjuje samopouzdanje. Ništa od toga nije dobro za njihov libido niti ih potiče da pronađu intimnost s nekim. Prije je djevac od 25 do 30 godina bila neobična pojava, a sada je Cox pričala s nekoliko djevaca koji su izgubili nevinost kasnije nego što su mislili.

‘Traumatizirala me mamina afera’

- Bio sam djevac do kasnih 20-ih, iako sam bio društven i prilično dobrog izgleda. Odrastao sam u kućanstvu u kojem su dominirale žene: moja majka i dvije sestre. Moja mama imala je aferu koja je trajala nekoliko godina, a ja sam saznao kada sam imao 15. Afera nije dugo trajala, ali je ostavila mog oca zbog nje i zbog toga sam se osjećao nesiguran oko žena. Moja majka je dobra osoba, ali je povrijedila mog oca i bojao sam se da će se to meni dogoditi. Njezina afera trajala je u vrijeme kada su moji prijatelji gubili nevinost i sada shvaćam da je ona razlog zašto ja nisam. Kako je vrijeme prolazilo i nije se pojavila nijedna djevojka, bilo je jasno da je moja mama mislila da sam gej. Potaknula je neke nespretne i očite razgovore o tome kako nije važno koji spol me privlači, i dalje će me voljeti. Bilo je to uznemirujuće i učinilo mi se da se osjećam nakaza. Nije da nisam imao seksualnih susreta, ali mamina afera me uništila, čak nisam masturbirao nekoliko godina. Nisam puno razmišljao o svom djevičanstvu. Nije mi bilo drago što sam djevac, ali me to nije definiralo. Moj prvi seks bio je s kolegicom s posla. Kada je saznala da sam djevac, bila je šokirana, ali ne u negativnom smislu. Prvi seks trajao je samo nekoliko sekundi, ali samo smo se poljubili i nasmijali - ispričao je iskreno jedan muškarac.

Djevac iz religioznih razloga

- Imam 34 godine. U mojoj obitelji o seksu se ne priča, ako se i dogodi, uvijek se treba skrivati i sramiti. Prilično sam religiozan i seks je za mene velika stvar. Većina klinaca nevinost je izgubila pijana na zabavi i ja sam mogao tako, ali nisam htio. Ja ne pijem i mislim da je to glavni razlog mojeg djevičanstva. Shvaćam da je ženama neugodno piti oko mene, a seks se uglavnom dogodi nakon nekoliko čaša alkohola. Moji prijatelji ne znaju da sam ja djevac, oni misle da ne pričam o seksu zbog svojih roditelja. No pričaju otvoreno sa mnom jer misle da sam se već seksao. Ljubomoran sam na njihova iskustva. Želim znati kako je imati oralan seks, biti u nekome i spavati gol s nekim - ispričao je.

Slučajni djevac

- Stereotip djevca je netko tko je očajan i ružan. To jednostavno nije istina. Imao sam 32 godine kad sam izgubio djevičanstvo (sada mi je 35) i nisam sramežljiv. Imam širok društveni krug i puno prijatelja - i muških i ženskih - i sigurno prosječno izgledam, ako ne i bolje od toga. Zaista ne znam zašto ili kako se dogodilo da sam tako dugo ostao nevin. Možda nisam upoznao djevojku koja je bila prava za to. Možda nisam dovoljno tražio seks. Možda sam predobar ili možda moj libido nije toliko visok kao kod drugih muškaraca, tako da nisam imao isti poticaj. No kada su moji prijatelji počeli gubiti nevinost, to se jednostavno nije dogodilo za mene. Odjednom sam imao više od 20 godina i još uvijek sam bio djevac. Osjećao sam se posramljeno. Što muškarac duže ostaje djevac, to je teže odlučiti se na seks. Izgubite samopouzdanje. Bio sam dobar prijatelj sa ženama, ali kada su htjele nešto više, a ja bih se povukao. Tada sam upoznao svoju sadašnju djevojku. Mislim da me je toliko privukla i fizički i emocionalno da mi je to dalo samopouzdanja. Šest mjeseci kasnije, priznao sam joj da sam bio djevac, a ona mi je samo rekla da je znala to. Ako pronađete pravu osobu, nije važno kada ćete izgubiti nevinost - ispričao je jedan muškarac.

