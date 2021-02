Nakon loše odrađene estetske operacije ženi doslovno otpao komad nosa

Kineska glumica Gao Liu podijelila je svoju priču o lošoj estetskoj operaciji koja joj je smanjila samopouzdanje, ozbiljno ugrozila zdravlje, ali i karijeru - povukla se iz javnog života.



U listopadu prošle godine odlučila je otići pod nož i operirati nos uvjerena da će joj to pomoći u karijeri pjevačice i glumice. Prijateljica ju je upoznala s kirurgom te su dogovorili sve vezano za zahvat. Trajao je četiri sata, a potom se Gao probudila i počela osjećati bol u nosu koji se vrlo brzo inficirao. Bio je to početak noćne more.



Rečeno joj je da će se do prosinca, najkasnije siječnja, moći vratiti na posao, ali stanje je bilo sve gore. Koža na vrhu nosa počela je tamniti, a na kraju je dio tkiva odumro - i otpao!

Foto: Weibo/Gao Liu

Foto: Weibo/Gao Liu

Kako prenosi BBC, završila je u bolnici na dva mjeseca, a na ugovorenom poslu izgubila je oko 385 000 kuna. Oštećenje nosa toliko je veliko da se barem godinu dana neće moći podvrgnuti novoj operaciji odnosno rekonstrukciji.



Svoje loše iskustvo ispričala je na društvenim mrežama, a kineski mediji započeli su istragu i doznali da je klinika, u kojoj je Liu operirana, dobila pet administrativnih kazni - razlozi još nisu poznati.

Foto: Weibo/Gao Liu

