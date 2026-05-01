Uhićen je Vedran Pavlek!
Tko je Vedran Pavlek? Bog hrvatskog skijanja bježao je tjednima od hrvatskog pravosuđa
FOTO Kako je vladao Pavlek? Škampi, jastozi i skupoća. Sad je svemu došao kraj...
prvomajski roštilj

RECEPT DANA Praznik rada ne može proći bez roštilja, a uz ove trikove ispast će vam savršeno baš svaki put!

Ana Hajduk
01.05.2026.
u 09:00

Iako možda želite sve ispeći što brže, roštilj zahtijeva strpljenje.

Danas obilježavamo Praznik rada, dan koji mnogi tradicionalno provode u opuštenoj atmosferi, uživajući u druženju na otvorenom, mirisu svježe pečenog mesa i toplim proljetnim danima. Roštiljanje je nezaobilazni dio proslave, a uz pravo društvo, dobar zalogaj i čašu omiljenog pića, slavlje je zajamčeno. Kako bi vaš roštilj bio pravi hit i da bi svaki zalogaj bio sočan i ukusan, donosimo vam nekoliko ključnih trikova koji će vam pomoći da svaki put pripremite savršena jela s roštilja.

Uvijek temperirajte ono što kuhate: Prije nego što stavite meso ili povrće na roštilj, ostavite ih neko vrijeme na sobnoj temperaturi. Na taj će se način ravnomjernije ispeći i izbjeći ćete problem sirove unutrašnjosti dok je vanjski sloj već gotov.

Ostavite meso da odmori: Nakon što skinete meso s roštilja, dajte mu osam do deset minuta odmora prije rezanja. To omogućuje preraspodjelu sokova unutar mesa, što će ga učiniti sočnijim i spriječiti da sav sok iscuri na tanjur čim zarežete.

Koristite drvo i drveni ugljen za bogatiji okus: Za najbolji rezultat, koristite drveni ugljen od meskita za postizanje visoke temperature, dok će vam drvo bijelog hrasta dati prepoznatljiv dimljeni okus. Eksperimentirajte i s drugim vrstama drva poput jabuke, trešnje ili šećernog javora kako biste pronašli aromu koja vam najviše odgovara.

Pecite na neizravnoj vatri: Ako koristite drveni ugljen ili drvnu sječku, nakon zagrijavanja gurnite većinu užarenih komada na jednu stranu roštilja. Tako ćete stvoriti zonu neizravne topline koja omogućuje sporije, ravnomjernije pečenje. Meso će biti savršeno pečeno iznutra bez izgorenih rubova.

Nemojte žuriti s roštiljanjem: Iako možda želite sve ispeći što brže, roštilj zahtijeva strpljenje. Održavanjem manje, stabilne vatre možete polako peći meso, što će rezultirati još ukusnijim zalogajima. Osim toga, jela će biti spremna za uživanje tijekom cijelog dana.
AN
Anteo
09:20 01.05.2026.

Ne samo da će mi proći " praznik " rada bez roštilja nego neće biti ni praznika.

