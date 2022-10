Nakon 18 godina braka, suprug je priznao da je gay: 'Cijeli svijet mi se srušio, ali sada smo najbolji prijatelji'

Kada upoznaju novu ljubavnicu bivšeg muža, žena instinktivno uspoređuje sebe i svoju zamjenu. Međutim, kada je David, njezin bivši suprug s kojim je bila 18 godina, upoznao Serenu Morton sa svojim novim partnerom, nije bilo niti jedne sličnosti. Naime, Carlos, Rumunj 25 godina mlađi od Serene bio je – muškarac.

“Carlos je izgledao prekrasno i mogla sam provesti cijelu noć razgovarajući s njim. Međutim, mislim da se osjećao nelagodno kad me David predstavio kao svoju bivšu ženu”, ispričala je za Daily Mail.

David (60) i Serena (57) zajedno imaju dvoje odrasle djece, ali njihov je brak prije četiri godine završio nakon što je David rekao Sereni da je homoseksualac i da više ne može živjeti u laži.

“Cijeli mi je svijet eksplodirao kad mi je David rekao da više ne želi biti sa mnom i da želi izlaziti s muškarcima”, kaže Serena. “Iskreno nisam znala kako ću nastaviti živjeti bez njega, a opet, za razliku od kad muž ode s drugom ženom, znala sam da se nikako ne mogu natjecati. Izgubila sam borbu jer nisam muškarac, a David je jasno rekao da je biti s muškarcima jedina stvar koja ga čini sretnim.”

Foto: Serena Morton

Serena nije mogla jesti i izgubila je gotovo 13 kilograma na težini, spustivši se na samo 46 kilograma. Osjećala se toliko tjeskobno da je mjesecima jedva spavala.

“Zapravo sam ga mrzila što mi je to učinio i, sad me sram priznati, mrzila sam cijelu gay zajednicu. Sjećam se da mi je prijateljica bila zgrožena nekim stvarima koje sam govorila. Rekla je: "Serena, ovo ne liči na tebe!" Ali jako me boljelo. David je bio ljubav mog života - ali sada sam shvatila da nikad ne bih mogla biti njegova ljubav”, otkrila je.

Serena pripisuje zasluge njezinoj djeci, Abbey (21) i Georgeu (20) jer su je izvukli kroz noćnu moru, osiguravajući da povremeno pojede sendvič i dajući sve od sebe da je oraspolože. Ipak, i njih je čekala ozbiljna prilagodba, budući da je otkriće o seksualnosti njihova oca za njih oboje bio užasan šok.

Iako je David rekao Sereni da je biseksualac kad su počeli izlaziti prije 23 godine, sada kaže da je bio u zabludi i da je i uvijek je bio – gay. Međutim, to nikada nije bilo nešto što su imali potrebu podijeliti sa svojom djecom. Činilo se da to jednostavno nije važno, s obzirom na brzinu kojom se posvetio Sereni.

Kad se par upoznao u lipnju 1999., David je bio u prodaji dok je Serena radila u banci u njihovom rodnom gradu Bournemouthu. David je bio mušterija i, 'opčinjen njezinom ljepotom i vještinom obavljanja više zadataka', pozvao ju je na spoj.

U roku od tri mjeseca, David , zgodan, elokventan muškarac od 37 godina, preselio se k njoj. Tri mjeseca nakon toga, kad su oboje željeli zasnovati obitelj, Serena je bila trudna s kćeri Abbey.

“Bili smo presretni”, prisjeća se Serena. “Sjećam se kako sam ušla u našu spavaću sobu, držeći pozitivan test na trudnoću, a David je ustao iz kreveta i kleknuo na jedno koljeno, pitajući uplakano: 'Hoćeš li se udati za mene?' Nisam imala rezervi oko braka s nekim za koga sam mislila da je biseksualac, jer kada razmijenite vjenčane zavjete, obvežete se jednoj osobi.”

“Nisam mogao biti sretniji - oduvijek sam želio djecu”, dodaje David. “Serena je prekrasna žena i jako me privukla. I definitivno sam je volio. I dalje je volim, samo ne na način na koji muž voli ženu.”

David, koji vodi tvrtku za pub kvizove, muči se s objašnjenjem kako je mogao biti tako zadovoljan u heteroseksualnoj vezi, kada je sada siguran da je gay.

“Volio bih da imam odgovor”, kaže. “Ali, kad sam je zaprosio, bio sam siguran koliko itko može biti da želim provesti ostatak života sa Serenom.”

U mjesecima nakon njihovog rastanka, Serena je bila uvjerena da ju je David lagao i iskorištavao kako bi ostvario svoj san da postane otac.

“Jedini način na koji sam mogla shvatiti što je David učinio bio je pretpostaviti da je želio djecu, ali ne i ženu, zbog čega sam se osjećala iskorišteno”, kaže ona.

Serena je bila trudna 20 tjedana na dan njihovog vjenčanja u lokalnoj metodističkoj crkvi svoje obitelji. Proslavili su uz obrok za 50 i večernji domjenak za 200 uzvanika u prekrasnom hotelu u Lyndhurstu, u New Forestu. I Serena i David kažu da je to bio 'savršen dan'.

Abbey je imala samo osam mjeseci kada je Serena otkrila da je trudna s Georgeom - neplanirano, ali vrlo željeno. Nakon Georgeova rođenja, prisjećaju se i ona i David, njihov je seksualni život stao i nikada se nije oporavio. Oboje inzistiraju da im nije palo na pamet da bi to moglo imati bilo kakve veze s Davidovom seksualnošću.

“Kad sam razgovarala s prijateljima s malom djecom i oni su priznali da se rijetko seksaju, svi smo bili tako iscrpljeni”, kaže Serena. “David i ja smo uvijek bili taktilni. U krevetu bismo se mazili, ljubili i govorili: “Volim te.” To nikad nije dovelo do nečeg intimnijeg, jer, nismo imali tu naviku. Držali smo se za ruke i grlili jedno drugo kad smo bili vani, kao svaki normalan par.”

Sa svoje strane, David kaže da 'želje jednostavno nije bilo', što je također pripisao iscrpljenosti podizanjem obitelji. Iako je seks, prema Sereninom mišljenju, važan dio veze, bila je spremna ostati u braku s Davidom i bez njega. Doista, ne sjeća se da je uopće razgovarala o nedostatku intimnosti s njim jer je 'sve ostalo bilo prilično savršeno'.

Međutim, na kraju je David počeo preispitivati ​​svoje osjećaje. Priznaje da je nakon nekoliko godina braka postao svjestan da je 'gay i da želi biti s muškarcima'. Čak je i nagovijestio da se osjeća neispunjenim i da treba istražiti svoj 'pravi identitet', za koji Serena kaže da u to vrijeme nije bila svjesna. Ipak, nije mogao podnijeti pomisao da postane 'vikend tata' i osjećao bi se previše krivim da prevari Serenu.

Foto: Serena Morton

Tako su nastavili sve do rujna 2018., kada David kaže da više nije mogao živjeti u laži i otkriva da ide na španjolski otok Gran Canaria kako bi se bavio svojim kvizom u tamošnjem ljetovalištu.

Serena kaže da je instinktivno znala da on želi biti slobodan da izlazi s muškarcima. Iako to nije izričito rekao, njegov govor o muškim prijateljima i spominjanje toga da se osjeća 'više svojim nego što je godinama' sve je ukazivalo na ono što je pokušavala ignorirati jako dugo: njezin muž je bio gay.

Vidjevši majku izbezumljenu, Abbey i George, koji su tada imali 16 i 17 godina, htjeli su znati što se događa. Bio je to užasan trenutak.

“Ne sjećam se svojih točnih riječi, ali sjećam se da sam im rekla, u stanju uzrujanosti i bijesa: ‘Vaš se tata neće vratiti - on je gay”, prisjeća se. “Abbey je stalno govorila: ‘Ne, tata to ne bi učinio’, na što sam ja samo odgovorila: ‘Pa već je!”

Sljedeći dan, kada je Serena rekla Davidu da je priopćila vijest njihovoj djeci, on je bio bijesan. Čak i sada, četiri godine kasnije, to mu je očito još uvijek vrlo osjetljiva tema.

“Coming out jako važan gay osobama. Zbog toga se 'outanje' smatra tako užasnom stvari, jer je tako nepravedno i trebali biste moći to podijeliti kada smatrate da je prikladno. Uskraćena mi je prilika da s vlastitom djecom razgovaram o svojoj seksualnosti jer im je Serena rekla da sam gay, umjesto da mi to dopusti, a što se mene tiče, to je neoprostivo. Međutim, oboje smo radili stvari koje je onaj drugi smatrao lošim i morali smo nastaviti dalje, inače bismo zauvijek bili ogorčeni”, rekao je David.

Dok se Serena raspadala, David kaže da se prvi put nakon mnogo godina osjećao zadovoljnim. Međutim, tijekom sljedećih nekoliko mjeseci Davidovi poslovni planovi su se srušili. Budući da mu je nedostajao i zabrinuta kako će nastaviti plaćati obiteljsku kuću, u siječnju 2019. Serena je odlučila odletjeti na Gran Canariju da vidi može li njihov brak biti spašen.

“David mi je toliko nedostajao da nisam funkcionirala kako treba. Morala sam uzeti odsustvo s posla jer sam imala napadaje panike koji su me držali budnom cijelu noć, a moji prijatelji i obitelj bili su zabrinuti koliko sam smršavila. Dio mene se nadao da će me vidjeti i odlučiti da ipak opet želi biti sa mnom. Istodobno sam bila zabrinuta kako ću sama nastaviti plaćati hipoteku i račune i željela sam biti sigurna da David namjerava nastaviti doprinositi, barem dok djeca ne odu od kuće”, ispričala je.

Unatoč bijesu i neprijateljstvu koje je vladalo između para, zapanjujuće, kad su se vidjeli, David i Serena ponovno su se upustili u druženje.

Foto: Serena Morton

“David je izgledao sretnije i zdravije nego godinama, a prvo što je rekao bilo je: 'Jesi li me onda došla odvući natrag?”, prisjeća se Serena. “Te smo noći dijelili bračni krevet u njegovom Airbnbu, kao i obično.”

U očajničkoj želji da zadrži dio svog supruga, Serena je pristala pokušati s otvorenim brakom u kojem bi se David vratio u bračni dom, ali bi nastavio veze s muškarcima. U toj fazi nije imala sklonosti sama ići na spojeve. No, dok je pokušavala zanemariti Davidove susrete s muškarcima, koje je upoznao putem aplikacija za spojeve, u roku od nekoliko tjedana muke su postale prevelike za podnijeti.

“Mrzila sam to. Nisam mu mogla prići kad se vratio kući s ovih sastanaka”, prisjeća se ona. “Jednog poslijepodneva, u svibnju 2019., rekla sam mu da ne mogu nastaviti. Skinuli smo svoje vjenčane prstene i rekla sam da ćemo morati pronaći negdje drugdje za život. Sjećam se kako je David odjurio u WC u suzama. Iako me nije želio kao tradicionalnu ženu, nije želio živjeti odvojeno od djece.”

David se iselio, na kraju su prodali obiteljsku kuću i sada žive udaljeni 15 minuta vožnje. Ali odnosi između Davida i nekih članova obitelji bili su u raspadu. Iako je George nastavio viđati svog oca, Abbey je odbila razgovarati s Davidom, a Serenin jedini kontakt s njim bio je razgovor o financijama.

“Osjećala sam se tako povrijeđeno i, iako je nikad nisam molila da ne viđa svog tatu, mislim da mi je Abbey bila odana”, otkrila je Serena.

Serena je na kraju započela novu vezu i činilo se da ona i David više nikada neće biti bliski. Zatim, prošlog siječnja, događaji su krenuli drugim smjerom. Kada je Serena prošla kroz teško razdoblje nakon što je njezina veza završila, shvatila je da postoji samo jedno rame na koje se želi osloniti.

“Nazvala sam Davida jer bi samo on razumio kako se osjećam”, kaže Serena. "Dobro sam se isplakala i David je bio stvarno tu za mene.”

Njih dvoje su se nekoliko puta u narednim mjesecima našli na večeri i polako je među njima raslo prijateljstvo. U ožujku ga je Serena pozvala da se pridruži njoj i djeci za Majčin dan, a on i kći Abbey konačno su popravili odnos.

“'Da smo znali kako će stvari ispasti, vjerojatno ne bismo krenuli s našom vezom, ali samo moram pogledati našu djecu da znam da bi to bila velika šteta. Ne bih bila ja bez njih i, koliko god čudno zvučalo, počašćena sam što ih je David odlučio imati sa mnom. Bila sam jako zaljubljena u njega. Što mi je najvažnije, bili smo dobri roditelji, pa iako je postojao temeljni nedostatak u našem braku, sigurno smo učinili nešto kako treba”, zaključila je.

