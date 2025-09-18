Najtanji preklopni pametni telefon na svijetu dolazi iz HONOR-a, a njegove napredne značajke predstavljaju pravu revoluciju u mobilnoj industriji

Dok jedni još pokušavaju pratiti trendove, HONOR je već nekoliko koraka ispred te pokazuje kako izgleda budućnost. Ovoga je kolovoza svijetu predstavio HONOR Magic V5 , najtanji preklopni pametni telefon na svijetu, čiju izvrsnost - između ostaloga – dokazuje i suradnja s Qualcommom i Googleom. S najnovijim Snapdragon 8 Elite procesorom i Google Gemini AI asistentom, ovaj uređaj nije još jedan flagship, nego postavlja nova pravila igre u eri umjetne inteligencije i preklopnih pametnih telefona čije vrijeme (ponovo) dolazi.

Dizajn preklopnog uređaja HONOR Magic V5 spaja futurističku estetiku s nevjerojatnom funkcionalnošću. Ovaj sjajan uređaj ultra-tankog profila od 8,8 mm1 i impresivno laganog dizajna od samo 217 g2 pokreće vrhunska tehnologija silicij-ugljične baterije, najveće u industriji preklopnih pametnih telefona, ultra-visokog kapaciteta od 5820 mAh3 i s 15 %4 većim udjelom silicija koji omogućuje njeno iznimno dugo trajanje bez ugrožavanja elegantnog dizajna. HONOR Magic V5 pokazuje da inovacija nije samo u performansama, nego i u iskustvu koje svakodnevno mijenja način rada, zabave i povezivanja. Kombinacija najnaprednijeg hardvera i inteligentnog softvera stavlja ovaj model u sam vrh tehnološke utrke. HONOR tako potvrđuje status brenda koji ne prati druge, već kreira budućnost mobilne industrije.

Veza Qualcommovih Snapdragon čipova i HONOR tehnologije

Qualcomm, tvrtka sa sjedištem u San Diegu, poznata po razvoju proizvoda na području bežične komunikacije, računalstva i umjetne inteligencije, suradnju s HONOR-om započela je 2021. godine s idejom pružanja čipova za 5G uređaje. Kako je ipak riječ o tvrtki koja se specijalizirala za mikročipove, ali i 5G rješenja, bežičnu mrežu i ostale oblile povezivanja, HONOR je prepoznao Qualcomm kao vrijednog partnera i suradnja je započela na obostrano zadovoljstvo. Jedan od prvih uređaja koji su tvrtke lansirale zajedničkim snagama bio je pametni telefon HONOR 50 koji je koristio Qualcomm Snapdragon 778G čip, a koji se istaknuo brzinom i performansama.

Mobilna platforma Snapdragon Elite 8 transformirala je performanse uređaja, uz brzinu, snagu uređaja, poboljšanu umjetnu inteligenciju i neviđene mobilne inovacije. Pametni telefon pokretan ovom platformom doživljava vrhunac umjetne inteligencije uz personalizaciju pojačanu glasovnim, tekstualnim i slikovnim uputama.

Izvršni direktor HONOR-a James Li ne može sakriti oduševljenje, posebno prilikom lansiranja novog uređaja Magic V5: "Naša suradnja s tvrtkom Qualcomm Technologies predstavlja ključni korak na HONOR-ovom putu prema vođenju ere inteligentne umjetne inteligencije, kako je definirano u našem HONOR ALPHA PLANU. Snapdragon 8 Elite, u kombinaciji s našim jedinstvenim značajkama i Googleovom AI stručnošću, omogućuje da HONOR Magic V5 bude ultimativni produktivni preklopni telefon, pružajući transformativna iskustva dok pomiče granice onoga što preklopni pametni telefoni mogu postići."

Google Gemini – za korisničko iskustvo kao nikada dosada

No još se jedno veliko ime već neko vrijeme veže za brend HONOR . HONOR je u prošlosti uspješno implementirao Googleovu tehnologiju Circle to Search u uređaje HONOR Magic7 Pro, HONOR Magic V3 i u HONOR 400 seriji. HONOR je također bio među prvim proizvođačima koji su podržali Android 15 Beta, pokazujući predanost tvrtke pružanju najnovijih softverskih inovacija svojim korisnicima. Ove integracije postavile su temelje za dublju implementaciju umjetne inteligencije u budućim HONOR uređajima. Na tragu postojećih inovativnosti, HONOR-ov novi proizvod dolazi s integriranim osobnim AI asistentom Google Gemini5, te sedam godina ažuriranja Android™ sustava i sigurnosnih zakrpa za korisnike u Europi. Razvijen u bliskoj suradnji s Googleom, HONOR Magic V5 među prvim je pametnim telefonima s podrškom za Android 16. AI asistent pokreće se s lakoćom – dugim držanjem tipke za otključavanje ili dvostrukim dodirom stražnje strane uređaja, funkcije u kojoj korisnik ne mora otključavati pametni telefon.

„Naša suradnja s Googleom odražava dugoročnu predanost HONOR-a da korisnicima donese najnovija AI iskustva. Činimo ključan korak u transformaciji u globalnu AI tvrtku, nadilazeći pametne telefone kako bismo stvorili otvorene platforme koje maksimiziraju ljudski potencijal. S modelom Magic V5 kao novom prekretnicom, donosimo prednosti višestrukih AI iskustava na tržište preklopnih uređaja – i šire.“, istaknuo je James Li.

Preklopni telefon velikih mogućnosti

HONOR Magic V5 stvoren je za podizanje produktivnosti s prostranim unutarnjim zaslonom od 7,95 inča6 i vanjskim zaslonom od 6,43 inča7, oba u potpunosti kompatibilna s digitalnom olovkom8, kako bi korisnicima pružili veću fleksibilnost i izbor za pisanje bilješki, skiciranje ili precizne interakcije na zaslonu. Nova Multi-Flex značajka korisnicima omogućuje da istovremeno rade u tri aplikacije - od odgovaranja na e-poštu, pridruživanja videopozivima i pregledavanja dokumenata do planiranja putovanja usporedbom letova i hotela na različitim platformama za rezervacije. Osim produktivnosti, HONOR Magic V5 otključava nove mogućnosti za kreativnost i komunikaciju sa svojim setom AI alata na uređaju i u oblaku za editiranje, kao i posebnu opciju AI Slika u video9, koja pretvara statične fotografije u dinamične, realistične video isječke. Ljubitelji fotografije cijenit će revolucionarni AI Falcon sustav kamera, koji uključuje 64 – megapikselnu periskopsku telefoto kameru s "Ultra Sensing" senzorom, glavnu kameru od 50 MP, izuzetno osjetljivu na svjetlost i ultra-široku kameru od 50 MP.

HONOR Magic V5 na našem tržištu dolazi u tri boje, Ivory White, Black i Dawn Gold te s kapacitetom pohrane od 16 GB + 512 GB. Povodom predstavljanja, osigurana je ekskluzivna pogodnost za kupce ovog sjajnog uređaja: do 30. rujna 2025. godine na poklon dobivaju tablet HONOR Pad 10 te jamstvo 365 dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.10 Više informacija dostupno je na web stranici.

1 Podaci iz HONOR laboratorija. 8,88 mm odnosi se na debljinu modela Ivory White u preklopljenom stanju. Ukupna debljina ne uključuje zaštitne folije unutarnjeg i vanjskog zaslona te izbočeni dio kamere.

2 Podaci iz HONOR laboratorija. 217 g odnosi se na težinu modela Ivory White bez unutarnje zaštitne folije. Stvarni podaci mogu se razlikovati zbog konfiguracija proizvoda, proizvodnih procesa i metoda mjerenja. Molimo Vas da se obratite stvarnom uređaju.

3 Tipični kapacitet baterije je 5820 mAh. Nazivni kapacitet baterije je 5690 mAh.

4 Podaci iz HONOR laboratorija

5 Google, Android i Gemini zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Provjerite odgovore. Potrebna je pretplata. Kompatibilnost i dostupnost variraju. 18+.

6 S dizajnom sa zaobljenim kutovima na zaslonu, duljina dijagonale unutarnjeg zaslona je 7,95 inča (stvarno vidno polje je nešto manje), a duljina dijagonale vanjskog zaslona je 6,43 inča kada se mjeri kao standardni pravokutnik (stvarno vidno polje je nešto manje). Rezolucija se mjeri kao standardni pravokutnik, pa je efektivni broj piksela nešto manji.

7 S dizajnom sa zaobljenim kutovima na zaslonu, duljina dijagonale unutarnjeg zaslona je 7,95 inča (stvarno vidno polje je nešto manje), a duljina dijagonale vanjskog zaslona je 6,43 inča kada se mjeri kao standardni pravokutnik (stvarno vidno polje je nešto manje). Rezolucija se mjeri kao standardni pravokutnik, pa je efektivni broj piksela nešto manji.

8 Ne uključuje olovku u pakiranju, kupuje se odvojeno. Podržana je samo olovka HONOR Magic-Pen.

9 Google, Android i Gemini su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC. Aplikacija Gemini za mobilne uređaje dostupna je na odabranim uređajima, jezicima i zemljama. Gemini Live dostupan je za osobe starije od 18 godina i u odabranim zemljama i na jezicima. Kompatibilno s određenim značajkama i računima. Potrebna je internetska veza. Provjerite točnost odgovora. Ova značajka bit će nadograđena putem OTA-e. Korisnici mogu uživati u do 3 besplatna pristupa značajci i moći će je kupiti od 25. srpnja 2025. Napomena: Dostupnost i detalji ponude razlikuju se ovisno o regiji. Molimo Vas da obratite pažnju na stvarno korisničko iskustvo. Izbjegavajte korištenje fotografija slavnih osoba, političara, državnih zastava i drugih osjetljivih informacija kako biste spriječili sigurnosni rizik.

10 Kako biste ostvarili pogodnosti tijekom razdoblja promocije od 28. 8. 2025. do 30. 9. 2025. ili do isteka zaliha potrebno je registrirati se na www.honor-registracija.hr.

Verzija tableta koji se dobiva uz kupnju HONOR Magic V5 pametnog telefona uz registraciju na www.honor-registracija.hr je HONOR Pad 10 WiFi 8+256 GB.

HONOR Care+ usluga automatski se aktivira kupnjom HONOR Magic V5 pametnog telefona u promotivnom razdoblju od 28.8. do 30. 9. 2025. i vrijedi 365 dana.

Usluga pokriva jedan besplatan popravak vanjskog i jedan besplatan popravak unutarnjeg zaslona telefona.